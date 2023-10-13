中國國防部長李尚福涉貪恐去職 路透：參謀首長劉振立接替上位

（台灣英文新聞 / 知微綜合報導）疑被整肅落馬的中國國防部長李尚福，消失至今逾6週，此時傳出接任人選已有譜，中央軍事委員會委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，傳 10 月底前替補懸缺。

路透社引述5名消息人士說法，中國可能於 10 月 29 至 31 日的北京香山論壇之前公布這項人事任命。香山論壇是國際安全論壇，屆時外國國防官員將應邀出席。

路透先前報導，65 歲的李尚福，疑於 2017 至 2022 年間任職軍委裝備發展部部長期間，涉入採購弊案，遭中共中央軍紀委調查。他因主導中國向俄羅斯軍事採購案，2018 年遭美國制裁，不僅無法獲得簽證，也不能在美國從事金融交易。

今年 3 月，李出任國防部長，中方要求美方解除制裁未果。當時外界就十分好奇，美國要如何與被自己制裁的中國高官打交道。中共迄未對李尚福的神隱提出任何說法。

中國國防部長的角色主要是國防外交，並不直接領兵或負責指揮任務。中央軍事委員會是中國國防政策決策單位，作為軍委會的一員，又是參謀首長，59 歲的劉振立對中國軍事動態的掌握度肯定高於技術官僚。劉振立也是中國軍事領導班子中，少有的沙場老將。他曾於 1986 年中國對越南作戰期間，在前線與越軍激戰，獲得一等戰功。

一般認為，劉振立的上位，可望為中國軍事外交注入活水，也有利美中重拾軍事交流。美中關係惡化以來，對話就已中斷，美方亟欲與直接握有指揮權力的中方軍事高層重建溝通管道。據傳華府已接受香山論壇邀請，惟美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）應不會出席。

若李尚福確實遭到解職，將是繼前外交部長秦剛以來，短時間內丟官的第二名部長。李尚福與秦剛皆是國務委員，官階高於一般首長。秦剛並未被剝奪此職，而李尚福是否也能保住此位，有待觀察。