台灣立法院外委會12日通過臨時提案　參與機密會議須經電子探測

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委馬文君遭質疑洩露潛艦國造機密，且在立院機密會議疑使用手機，引發討論。立法院外交及國防委員會12日通過臨時提案，機密會議間禁用相關電子設備及抄錄外，所有人員須接受駐警電子探測設備檢查，並簽保密合約。

立法院外交及國防委員會12日邀請國防部長邱國正業務報告，並備質詢。會議主席、民進黨立委何志偉邀請邱國正上台報告前，由於馬文君曾在立院機密會議出現講電話等疑似洩密行為，民進黨立委羅致政等人進行程序發言，並提出臨時提案。

提案內容指出，近日各界對於委員會審查外交及國防機密事務之紛擾，為確保國家安全，並提升委員問政品質，因此提案要求外交及國防委員會（含國防部、外交部、國安局、僑委會等）進行機密會議時，應實行保密責任，所有與會人員（含委員、官員及議事工作人員等），於實施機密預算報告、詢答及審查程序時，應遵守3點事項。包括:

■會（議）場禁止攜入行動電話、攝（錄）影設備及通信電子器材（含電子手錶、手環、立院二哥大），相關設備或器材應置於場外置物櫃存放，且不得抄錄機密內容並攜出場外；

■所有與會人員均應接受立法院駐衛警人員以電子探測等設備檢查；

■所有與會人員均應簽具保密切結書。

何志偉在程序發言時指出，此舉是國會自律的開始，不會限制任何人的權利；民進黨團總召柯建銘表示，此舉是基於國家安全及保護立委問政品質，而不讓立委變成嫌疑犯，且已經事前與國民黨、民眾黨等立委溝通過此提案，大家看法應趨近一致。

國民黨立委陳以信質疑，提案過程並不符合立法院議事規則及程序正義，且應在固定時間提出臨時提案，讓立委能夠來得及處理，且他才剛拿到提案單，就要通過臨時提案，相當草率。

陳以信也主張，提案應加入「大嘴巴條款」，不應在個人臉書等社群媒體透露機密會議內容，隨後陳以信話鋒一轉表示，「王定宇，我就是在說你」。

民進黨立委王定宇不滿、走向備詢台，隨後在其他立委勸說下回到座位，場面一度緊張。

民進黨立委林靜儀指出，陳以信反對這項臨時提案，她非常意外。馬文君的議題沸沸揚揚，尤其關鍵的機密會議竟然有委員可以開會而不簽署保密協議，因此她認為在召開相關會議時，應該嚴謹處置。

民進黨立委趙天麟表示，過去外交及國防委員會不曾發生過此事，但就是有立委不簽署保密協議、刻意犯規講電話，讓支持並協助台灣潛艦國造的理念相近國家，陷入情報遭竊取的風險，「這是委員會的恥辱」，由於許多民眾認為內賊就在立法院內，因此這個臨時提案，最應該支持的就是國民黨立委。

國民黨立委廖婉汝指出，她不反對這樣的提案，但除外交及國防委員會有機密會議，也應該適用於各委員會。

立委發言結束後，會議主席何志偉宣布照羅致政等人提案通過。

根據聯合報，在綠委席次優勢下，提案快速通過，陳以信要求納入大嘴巴條款遭無視，沒有處理。

關於國民黨立委馬文君疑似在立院機密會議使用手機，並遭海軍將領制止，部分人士懷疑此為虛構內容。中央社報導，前海發中心主任邵維揚中將12日在立院表示，當時有看到立委在委員席上用手機，也曾請海軍人員前往制止。

民進黨立委王定宇11日透露，曾有潛艦小組某位將領在一次機密專案報告上，請馬文君不要講電話，在場其他立委見狀也說這樣不好、制止此事。

王定宇12日上午在立法院外交及國防委員會詢問，前海軍研究發展中心主任、現任國防部參事邵維揚中將，曾參與2019年3月28日的立院外交及國防委員會機密會議，當時會議進行時，是否有人在現場使用俗稱二哥大的手機，請教邵維揚，當時在場看到的客觀事實為何。

邵維揚答詢表示，當時他在備詢台報告完潛艦國造議題後，由立委開始審閱相關資料，當時有看到一位立委使用手機撥打電話，當下請海軍人員向立委要求不要使用手機，最後跟主持會議的召委王定宇回報，並希望台下立委勿用手機。

王定宇進一步關切，當時使用手機的立委，是否就坐在當年機密會議的委員席上；邵維揚回應，「是」；王定宇指出，外界指稱報導內容是虛構、謊言，「你剛剛所言是否為真」，邵維揚回應：「我看到什麼，就講什麼」。

由於當時曾有立委披露潛艦國造使用的是X型尾舵，而非十字尾舵，王定宇也詢問此訊息是否為機密。邵維揚回應，X或十字等尾舵「形式」並非機密，機密的範疇則是尾舵的大小、車葉角度。