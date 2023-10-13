〈時評〉不想背負「藍白不合」罪名　民眾黨與國民黨會談、恐怕只是過場找下台階

國民黨和民眾黨正式展開會談，但這很可能只是「人前手牽手、 背後下毒手」的寫照，因為會談前，幾乎刀刀砍到見骨， 雙方坐下來和談，恐怕只是要找到彼此下台階的方式， 以過過場的成分居多，即便最後勉強成形， 各自陣營的支持者也可能出走。

截至目前為止，多數民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲、 國民黨總統參選人侯友宜大約排在二、三名， 就算兩人的支持度相加，只能勉強和民進黨主席賴清德相互抗衡。 因此，希望拉下民進黨政權的藍白支持者，才會盼望兩黨合作， 侯友宜和柯文哲同樣十分清楚，光靠一己之力，無法獨撐大局。

在藍白支持者的期待和壓力下，藍白合作的議題一直都在討論， 只是為了面子、政黨主體性、立委選情等種種因素，不論柯文哲、 侯友宜都不願屈居副手，所以在這次會面前，事先放話不斷， 大家只對合作有共識，但對總統大選搭配組合的評估方式， 自始至終毫無交集。

由於侯友宜訪美回國後，氣勢上揚，柯文哲深怕夜長夢多， 自己的民調被侯友宜超車，所以大聲疾呼快用民調一決高下， 可是國民黨陣營或許評估，侯友宜的支持度尚未穩定領先柯文哲， 遲遲不敢正面迎戰，反而拋出綠營支持者可能干擾民調的說法， 於此同時，更私底下透過各方放話，對凖柯文哲的雞肋， 強調民眾黨不論在立法院、地方議會或基層組織，完全不如侯友宜， 這部分是否也應該仿效國民黨初選時納入評比？

柯文哲當然不服氣，所以他直接拋出應該要舉行辯論， 而且一口氣就說要舉辦三場。眾所皆知， 侯友宜予以外界的形象就是不善言辭，不像柯文哲能言善道， 一旦兩人同台較勁，柯文哲自然容易取得上風， 侯友宜將被發現更多缺點；柯文哲持續出招，而且一點都不手軟， 每招都直攻侯友宜的弱點。

雙方在會談前，都將對方的劣勢徹底曝光， 這當然是談判策略的一部分，卻也為此傷了對方的元氣， 能坐下來談之後，也不太可能就馬上退讓，很難達成共識。

既然如此，又何苦大費周章演這一場戲， 這是國民黨和民眾黨都有抱持最後一絲希望， 期待在宣布結論的前一刻，有一方能考量大局，成全對方。可是， 侯友宜和柯文哲的支持者屬性本來就不一樣，一旦決定誰正、 誰副後，勢必都會有支持者不滿。

當然，雙方會面最重要的部分，是代表回應了各界期待，誰都不想「 藍白不合」，成為敗選的罪人，所以選前的戲碼要做足， 代表藍白至少坐下來談過，才能在選後累積更多的相罵本。