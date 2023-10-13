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白磷可蝕至人骨致殘 人權觀察控以色列對加薩、黎巴嫩使用白磷彈【影】

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/13 10:58
加薩遭以色列空襲（圖／路透社Mohammed Salem）

加薩遭以色列空襲（圖／路透社Mohammed Salem）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）以巴衝突持續，人權觀察（Human Rights Watch）12 日指控，以色列對加薩地區與黎巴嫩發射白磷彈（white phosphorus munitions），將百姓置於重大風險之中。此類彈藥殺傷力極強，對人體帶來永久傷害，連小傷都可能小命不保。

人權觀察表示，已驗證了 10 日與 11 日分別從黎巴嫩與加薩拍攝的多支影片，並訪問了目擊者，足以證明以色列使用了 155 公釐白磷砲彈。從畫面可見，加薩港口與以黎邊境村莊空中皆出現了白磷彈爆炸景象。目擊者稱，爆炸時聞到「令人窒息」的氣味。

人權觀察指出，白磷可用於製造煙霧彈或燃燒彈，暴露於氧氣之中，便會燃燒、冒煙、產生強光，溫度可達攝氏 815 度。人體若接觸白磷，恐致化學灼傷與熱灼傷。

白磷可蝕至人骨，進入血液，導致多重器官衰竭。即便第一時間已處理了傷口，一旦移除敷料，傷口一接觸氧氣，就會再度燃燒，小傷也可能致命。就算活了下來，痛苦療程、大片傷疤導致的生理殘疾、容貌遭毀與心理創傷，都是一輩子的傷痛。

人權觀察稱，在人口密集區使用白磷彈，違反了國際人權法，呼籲以色列停止在稠密地區使用這類武器。

根據路透社，以色列軍方對相關指控「並無所悉」。由於白磷製成的煙霧彈與閃光彈可用於軍事碉堡、建築物，並未納入國際公約禁止的化學武器清單。

聯合國《特定常規武器公約》（Convention on Certain Conventional Weapons，CCW 或 CCWC）第三議定書規定，不得在平民區空投燃燒武器。巴勒斯坦與黎巴嫩分別於 2015、2017 年批准，但以色列並未簽署，故不受公約規範。以色列曾於 2008-2009 年加薩戰爭中使用白磷彈，但 2013 年承諾逐漸淘汰白磷煙霧彈。

人權觀察驗證的兩支白磷彈影片，攝於以色列與黎巴嫩邊境：
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