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膳食纖維可預防糖尿病、高血壓、癌症 但台灣人攝取未足量 國健署：從「慎選澱粉」做起

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/13 10:49
腸胃的健康與膳食纖維的攝取息息相關。（圖／路透社Alamy）

腸胃的健康與膳食纖維的攝取息息相關。（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）研究發現，全穀及未精製雜糧富含膳食纖維、礦物質及植化素，每天攝取足夠的建議量，可以降低罹患慢性疾病的風險，但根據國健署調查發現，各年齡族群膳食纖維平均攝取量皆未達建議量，尤其以青少年最不足，僅建議攝取量的３成左右。

腸胃的健康與膳食纖維的攝取息息相關，膳食纖維可促進腸道蠕動、提供腸道菌叢能量的來源，幫助腸道益生菌生長，進而維持腸道健康，還能控制血糖及血脂，也有助於維持健康體位。而膳食纖維除了來自於蔬菜水果以外，全穀及未精製雜糧更是重要來源。

另根據研究指出，攝取足夠全穀及未精製雜糧可降低21%糖尿病、15%高血壓、29%心血管疾病風險，甚至還能降低癌症的發生，因此若養成選國產、多樣吃、餐餐有全榖的習慣，將有助於遠離許多疾病的發生。。

但根據2017-2020年國民營養健康調查結果顯示，各年齡族群膳食纖維平均攝取量皆未達建議量（約25公克），其中青少年最為不足，僅建議攝取量的33~38%。

對此，國健署吳昭軍署長建議，只要將三餐中的麵包和白麵等「精製澱粉」以糙米、地瓜、南瓜、山藥等「全榖及未精製雜糧」來取代，就可以增加約7.9公克的膳食纖維，達一天建議攝取量的30%，再搭配足夠的蔬果，就可以輕鬆達到每日建議量。

為了讓民眾瞭解什麼是全穀及未精製雜糧？在哪些地方可以購買？國民健康署於10月5日至11月20日推出「穀 for U 食客吃起來」活動，串聯全臺上萬間的店家，打造健康飲食生活圈，民眾只要到活動店家，品嚐融入「榖糧」的美味餐點，吃美味的同時，又可以享健康，並有機會抽好禮。
膳食纖維
精製澱粉
全榖及未精製雜糧
飲食健康
國健署

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更新時間 : 2023-10-13 17:55 GMT+08:00

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