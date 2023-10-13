日本熊本廠全力推進 台積電建二廠、專攻6奈米晶片

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）台積電在日本設廠進度順利，先前就有內部人士透露，TSMC 將在九州熊本興建第二座晶圓廠。日經亞洲 13 日報導，熊本二廠將製造 6 奈米晶片，是日本迄今最先進的半導體產品。

日經指出，熊本二廠預算約 2 兆日圓，其中 9,000 億日圓來自日本政府注資。該廠投資規模與產品規格都超過第一座，預計 2024 年夏季動工，2027 年投入生產。

目前日本最先進的半導體製程僅止於 40 奈米，隨著全球對 5G、人工智慧 AI 應用需求增加，使用先進技術打造的晶片更是供不應求。

2022 年 4 月動土的首座台積電熊本廠，投資規模約 1.2 兆日圓，主事生產 12 至 28 奈米半導體。該廠進度超前，10 月開始裝機，台灣工程師陸續到位，2024 年就能投產。

為了扶植半導體產業，日本透過振興方案大力金援。經濟產業省 2023 年財政年度半導體產業追加預算來到 3.35 兆日圓，部分將撥予台積電。台灣的力積電（Powerchip）亦將獲得 1,400 億日圓補助，而日本 Rapidus、索尼（Sony）及美國英特爾（Intel）也將各自得到支援。

在台灣方面，台積電已開始 3 奈米半導體製造。