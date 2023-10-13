更新【台灣潛艦國造爭議】質疑郭璽上下其手　國民黨台北市議員徐巧芯告發洩密罪

更新時間: 2023-10-13 15:14

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【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光 黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 潛艦國造涉洩密等爭議，國民黨台北市議員徐巧芯認為，前海軍顧問郭璽疑似於潛艦國造案中上下其手，今天(13日) 到高檢署遞狀告發郭璽涉嫌刑法外患章節之洩密等罪。

郭璽日前指控國民黨立委馬文君涉洩密潛艦國造，馬文君反控郭璽抹黑，徐巧芯連日來於臉書不斷揭露相關錄音內容，點名郭璽是一切事情的起源。

徐巧芯今天到台灣高等檢察署，遞狀告發郭璽涉嫌違反刑法外患章節第109條洩漏或交付國防秘密罪、第114條違背對外事務委任罪。

中央社引述徐巧芯指出，根據媒體揭露郭璽與他人的錄音內容，足認郭璽深度參與潛艦國造計畫，與台灣海軍部門間具有處理事務的委任關係存在。

徐巧芯說，其次是媒體揭露的錄音內容中，郭璽成立許多人頭公司，先行洩密韓國廠商，顯然有違背受海軍委任之任務、洩密的罪證。

徐巧芯表示，郭璽在潛艦國造一案疑似上下其手、直達天聽，整起事件因郭璽而起，希望高檢署偵辦時謹慎討論，務必將郭璽列入偵查對象，也希望檢察官未來能傳喚潛艦國造小組召集人黃曙光、船廠廠長柳思巍及總統蔡英文。

最高檢察署日前將相關資料分案，發交台北地檢署、高檢署分他字案偵辦，並由高檢署「偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件督導小組」與台北地檢署國安專組檢察官偵辦。

首次發稿: 2023-10-13 10:50

【台灣潛艦國造】立委馬文君列外患罪被告 徐巧芯預定13日告發郭璽洩密

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）潛艦國造涉洩密等爭議延燒，國民黨立委馬文君被列為外患罪他字案被告，由高檢署偵辦中；此外，國民黨台北市議員徐巧芯預定今天(13日) 將向高檢署告發前海軍顧問郭璽涉犯外患罪。

潛艦國造涉洩密等爭議持續延燒，針對將遭國民黨台北市議員徐巧芯告發涉犯外患罪，前海軍顧問、麻將最大黨高雄立委參選人郭璽（中）12日強調，自己絕對沒有做這種事。中央社

徐巧芯11日在臉書PO文，全文如下，她同時附上一份錄音檔: 「最新錄音檔EP7，打臉郭璽再度說謊！」

錄音檔EP7超連結 芯氣象｜錢見國造？郭璽是你嗎？

馬文君日前於臉書發表聲明指出，她於去年1月間接獲爆料資料，包含難辨真偽的大量圖紙、計畫與簡報，以及郭璽已承認是本人的錄音檔，當時把資料交給國防部，國防部事後向她表示為廠商惡鬥(如下圖紅框處) ，沒有機敏資料洩漏。

(截圖取自立委馬文君臉書10月7日PO文)

馬文君聲明表示，後來她以國會辦公室名義行文法務部調查局，並附上爆料錄音檔，請調查局立案偵辦；並透過外交部，取得韓國駐台代表處的聯絡方式，在獲得對方同意之後，將爆料錄音檔送去。

民進黨新北市立委參選人吳崢、政治評論員李正皓，日前到台灣高等檢察署告發馬文君涉嫌違反刑法外患罪篇章之洩漏國防秘密予外國罪。

潛艦國造涉洩密等爭議，民進黨新北市立委參選人吳崢（中）、政治評論員李正皓（右）9日到台灣高檢署，遞狀告發國民黨立委馬文君涉嫌外患罪。中央社

根據中央社，李正皓、吳崢告發指出，有15份錄音檔，總長9個小時，去年1月間至少牽扯3項機密，包括韓國廠商SI（技高策略股份有限公司）協助台灣製造潛艦，當時有數位SI韓籍工程師來台，負責人為PARK（朴武植），當時人在台灣。

李正皓、吳崢告發指出，馬文君將錄音檔給了韓國，造成同年3月SI工程師被捕的狀況，馬文君確實有洩密的罪證。

此外，徐巧芯日前於臉書表示，已備妥訴狀及錄音檔，將於13日向高檢署告發郭璽涉嫌違反外患罪篇章之洩漏國防秘密予外國罪、違背對外事務委任罪，並預計未來傳喚潛艦國造小組召集人黃曙光出庭，釐清爭議。

報導引述法界人士指出，刑事訴訟法規定，地方法院於刑事案件，有第一審管轄權。但內亂罪、外患罪及妨害國交罪，一審管轄權屬於高等法院，也就是目前高檢署偵查內亂罪、外患罪及妨害國交罪。

最高檢察署日前已將相關資料分案，發交台北地檢署、高檢署分他字案偵辦，若包含民眾告發事實，未必重複分案，也一併交由高檢署「偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件督導小組」偵辦小組與北檢國安專組檢察官偵辦。

據悉，高檢署接獲最高檢察署發交資料與民眾告發後，均依照法令、程序辦理；北檢則就涉嫌違反國安法、反滲透法部分進行偵辦，不排除交由調查局國家安全維護處進行調查。

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