台北喜來登大飯店SUKHOTHAI泰式餐廳「驕傲泰魅」 10/16-11/6推出繽紛甜點、彩虹酒吧巡禮、精品香氛贈禮，打卡再享85折

驕傲十月從愛自己開始，台北喜來登連續兩年響應彩虹驕傲月，為平等多元的愛喝采，10月16日至11月10日SUKHOTHAI泰式餐廳推出期間限定「驕傲泰魅」宮廷甜點、七色冰品、漸層調酒等，以繽紛色彩呼應多元愛。活動期間點用彩虹甜點、拍照打卡可享用餐85折，鼓勵賓客大方炫愛外；消費達門檻再贈擁有百年歷史的法國香水學院調香師打造品牌「DQNN東區暖男」香水組，以十二星座守護神啟發的個性化香氛，迎接耀眼虹光。此外，今年活動首度跨界與台北5大知名彩虹酒吧Fairy、Locker Room、Taboo Club合作，於餐廳消費滿三千或至合作酒吧消費，即可免費兌換泰式風味茶或各店特色調酒，盡情狂歡享受夜晚。

SUKHOTHAI泰式餐廳由曾任職於多間四季酒店的新任泰籍主廚Chef Jimmy以「Show Love」為主題親自設計四款道地泰式甜點及特色飲品，「繽紛泰魅」精選泰奶脆糖烤布蕾、椰奶綠豆糕及彩色甜米粿三款甜點，以七彩椰奶醬繪出炫麗翅膀，呼應愛的多元與自由。視覺效果十足的「泰冰爽」則以泰奶、椰香、芒果三色手工冰淇淋，搭配香蘭葉粉條、波羅蜜、亞達子等七色配料，隨心搭配選你所愛。

還有台灣少見、將紅豆、白芝麻、紅蔥頭酥、椰子粉、椰糖一同拌炒，包裹進花朵造型的御用甜點「皇室花餃」，口味獨特帶有淡淡薰香、傳統甜湯「香蘭葉粉條甜湯」等。兩款特調推薦「Feeling Hot」雙人調酒，以伏特加為基底加入百香果與洛神花營造烈日漸層，酸甜微醺的氣泡口感，不論男女都會喜愛。另一款「Pinky Barbie」水果奶昔則是以椰子冰淇淋、香蕉、火龍果調製而成，夢幻粉色漸層與香甜水果風味令人傾心，甜點每款360元起。

甜蜜放閃秀愛，活動期間於SUKHOTHAI泰式餐廳推出三重歡慶活動：