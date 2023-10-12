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引刺殺安倍晉三殺機　日本文科省擬明日申請解散統一教

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/12 21:12
安倍晉三之死也使得日本政府正視統一教對社會的巨大負面影響。 （圖／中央社）

安倍晉三之死也使得日本政府正視統一教對社會的巨大負面影響。 （圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本政府宗教法人審議會今（12）日召開，在聽取審議會意見後表示，預計將在明（12）日向東京地方法院申請解散統一教（現名：世界和平統一家庭聯合）。

日本前首相安倍晉三去年7月遭槍擊身亡，犯嫌山上徹也稱因母親迷信統一教，捐獻大筆金額導致家裡破產，他認為安倍與統一教有關聯，因而心生恨意，對安倍痛下毒手。

統一教洗腦以高額購買某些物品，稱這些東西可以消災解厄等，此種手法在日本稱為「靈感商法」，這類問題與高額捐款自安倍喪命後成社會輿論之一。

對此，政府自去年11月開始執行質詢權，這也是日本首次利用宗教法人法的質詢權調查宗教團體。

NHK報導，日本文部科學省自11月以來，對統一教共行使了7次質詢權，針對教會的巨額捐款、海外匯款、組織營運等逾600個項目進行了調查，也聽取了170多名受害者的說法。

根據所掌握的資料及證言，日本政府認為，統一教具備了可申請解散命令的「組織性、持續性、惡質性」客觀證據。在此前一天，5萬3千多名統一教信徒提交了反對申請解散命令的請願書。

在日本政府申請解散命令後，法院將聽取文部科學省及統一教雙方的意見，並判斷是否下達解散命令，審理將不公開。

不過，即使確定下達解散命令，統一教仍可以宗教團體繼續存在，宗教行為不會被禁止，只是會喪失宗教法人的資格，不可享有稅制減免，也必須處分財產。

過去也曾有2例發布解散命令的例子，一個為1995年東京地鐵沙林毒氣案的「奧姆真理教」，另一個為涉及靈感商法的「明覺寺」，但這些例子從法院受理至發布解散命令，短則耗時7個月，長則耗時3年。
日本
統一教
安倍晉三

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