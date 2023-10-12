以哈瑪斯突襲以色列為借鏡　南韓欲與北韓中斷軍事協議提升安保

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）哈瑪斯7日突襲以色列，讓與北韓處於緊張關係的南韓當局也憂心忡忡，認為有必要盡快停止919軍事協議。

919軍事協議為2018年金正恩與南韓時任總統文在寅簽署平壤共同宣言時，由兩韓國防首長簽署關於軍事相關協議的附件。協議中明訂飛行禁區、野外機動訓練禁區、海上緩衝水域等內容，當時就遭在野黨，也就是現任總統尹錫悅的所屬黨派-國民力量質疑，協議可能影響國防偵查系統。

新任國防部長申源湜7日提即以巴衝突表示，此次衝突證明即使擁有軍事優勢，未能事前掌握攻擊跡象，仍可能遭受致命打擊，為徹底因應北韓攻擊，應促進停止919軍事協議的效力。

申源湜10日又再次表示，919軍事協議限制了對北韓挑釁徵召的監視，會盡快推進停止協議效力。

對於是否停止919軍事協議效力，南韓朝野也展開激烈辯論。

執政黨國民力量黨主張，北韓以展示出不會放棄核武的決心，甚至將核武法制化，該協議只是將南韓安保態勢至於危險之中。

而最大在野黨、即促成平壤共同宣言簽署的共同民主黨則認為，若南韓先單方面違反協議，反而是給了北韓挑釁的理由，但國民力量反駁，現在的情況是只有南韓受到協議限制。

南韓統一部則表示，在綜合評估安保情況後，若認為國家安保有必要，將討論停止919軍事協議效力。

統一部部長金英浩11號指出，北韓雖然沒有提及廢除919軍事協議，但從實際行動來看，已違背了協議精神，「只有我們遵守協議是非常不對的」。