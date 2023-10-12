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世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/12 18:03
印度洪災後導致道路裂開（圖／路透社Francis Mascarenhas）

印度洪災後導致道路裂開（圖／路透社Francis Mascarenhas）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）氣候變遷、極端天氣導致洪災旱情不斷，氣候專家預測，全球水循環（water cycle）將益發紊亂，終致失控。

金融時報報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在一份針對 2022 年全球水情的報告中指出，水循環出現失衡，各國須加強監控，非洲、中東與亞洲尤然。

根據 WMO，旱災、劇烈降雨、冰雪與冰川持續融化，恐危及水安全（water security）。氣溫升高，大氣中水分增加，致急遽降雨與水災。另一個極端，則是水分急遽揮發、土壤乾燥、嚴重乾旱。

這是 WMO 追蹤全球河川、水庫與地下水水位現況的第二份水情分析。報告指，去年全球逾半數集水區與水庫都出現了「異常」，多是水位過低。WMO祕書長塔拉斯（Petteri Taalas）指出，許多天災都與水息息相關，各國應建立水情分享機制及早期預警系統，嚴防旱澇。

上週，印度東北喜馬拉雅山區水壩潰堤，至少 31 死，而與此同時，大雨導致一座冰蝕湖潰決，冰水一瀉而下，沖毀沿路城鎮，數千人被迫撤離。當中國長江流域遭遇嚴重旱情，巴基斯坦的印度河卻大淹水，2,000 死、800 萬人流離失所。

歐洲阿爾卑斯山脈積雪層降至 30 年來最低，衝擊了區域主要河流。西藏高原、喜馬拉雅山區、蒙古哈拉和林、興都庫什山脈、帕米爾高原、天山山脈整體冰層量下滑，2018 年至 2000 年間掉了超過 4%，同樣影響了逕流匯入河域。

天氣單位上個月確認了聖嬰回歸，勢必使太平洋地區持續「加熱」，南美、美國南部、非洲之角可能暴雨成災，澳洲與印尼則可能迎來大旱。

地球均溫已較工業化前高出至少攝氏 1.1 度，而氣溫每增加一小步，就是人類災難的一大步。
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更新時間 : 2023-10-13 00:33 GMT+08:00

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