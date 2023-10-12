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當令的赤鯮　等你到東北角秋遊來品嚐

By 台灣英文新聞
2023/10/12 17:12
照片來源：漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：漁業及漁港事業管理處提供

根據臺灣民間十大美味魚類排行榜:「一鯃、二紅魦、三鯧、四馬鮫、五鮸、六嘉鱲、七赤鯮、八馬頭、九烏喉、十寸子」，第七名正是赤鯮。夏末秋初，漁民在東北角海域釣獲許多肥美的赤鯮，現在正是赤鯮的時節，新北市漁業處歡迎大家來東北角旅遊時，也造訪當地海鮮餐廳享赤鯮魚料理。

根據水產試驗所特刊第28號「旬魚」指出，俗名「赤鯮」的黃背牙鯛，有鮮艷橘紅背部，黃色大斑明顯，愈近腹部逐漸變淡，腹部呈亮白色，體背側具3個黃色斑點。「赤鯮」外型和「盤仔」長得很像，可以用背部黃斑辨別。在臺灣主要分布於東北部海域、西南海域。主要棲息於大陸棚，喜歡不平整地形，棲息深度在50-250公尺之間，肉食性以底棲生物為主食。全年皆有產，但以初夏及秋季為盛產，是美味的高經濟價值魚種，可利用延繩釣、手釣等漁法捕獲。

貢寮區漁民蔡家源表示，由於貢寮澳底外海漁業署及新北市政府有投放人工魚礁，常吸引各種魚類到此洄游，因此東北角的漁民們常開著漁船在澳底外海以一支釣漁法釣獲。赤鯮肉質會比其他魚類更為緊緻有彈性，口感豐富且油脂肥美、清蒸、油煎、燒烤都非常適合，而乾煎赤鯮是漁民家中常見的家常菜，只需將魚身塗抹薄鹽，再將魚入熱油鍋，以小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋，即是一道鮮美海味。

新北市漁業處表示，東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交會處，水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品。東北角海濱亦非常適合旅遊，有福隆沙灘、三貂角燈塔及舊草嶺隧道等著名景點，民眾也可至當地漁港和漁村，感受在地文化，吃到最鮮的漁產。誠摯邀請大家到東北角遊玩，享受無敵的海景，盡情品味美食。

更新時間 : 2023-10-13 00:33 GMT+08:00

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