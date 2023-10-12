Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

集保結算所支持《美力台灣3D》偏鄉巡迴　以行動散播台灣正能量

By 台灣英文新聞
2023/10/12 17:10
右三: 臺灣集中保管結算所 林丙輝董事長；左三: 苗栗縣獅潭國民小學 吳素玲校長。（照片來源：臺灣集中保管結算所提供）  

右三: 臺灣集中保管結算所 林丙輝董事長；左三: 苗栗縣獅潭國民小學 吳素玲校長。（照片來源：臺灣集中保管結算所提供）  

集保結算所董事長林丙輝10月11日帶領同仁擔任一日志工，赴苗栗縣獅潭國小協助播放曲全立導演的《美力台灣3D》電影，透過集保結算所支持的3D電影車全國巡迴，串聯生命、環境、人文等教育內涵，搭配綠能教室和理財教育，培養學童ESG永續意識與基礎理財觀念，以行動散播台灣正能量。

「電影中印象最深刻的就是小丑魚，因為可愛、很立體，感覺真像從螢幕跑出來。」「我以為現在的香都是用機器做的，沒想到還有手工的，真是大開眼界！」《美力台灣3D》映後回饋學習單上，幾位8、9歲的小朋友用盡他們所學的詞彙，也參雜著注音，認真的書寫和圖畫，深刻的表達了他們看完電影的感動。

林丙輝表示，集保結算所長期致力推動ESG，其中社會面向更以弱勢及教育公益關懷為重點，一直以來在課業、才能、品格都投入資源，以提升全人教育環境。當集保結算所與美力台灣協會接洽了解《美力台灣3D》內容後，除行動支持電影車全國巡迴外，並特別贊助印製《台灣超人AR數位親子繪本》，透過各縣市教育局分送予多所小學，期望將生命力的正能量，深植在每位孩子的心田，培養出超越逆境的勇氣。

未來集保結算所期待持續傳達《美力台灣3D》中千錘百鍊的毅力，讓更多人看見這片土地之美及百工百業的職人故事，以行動喚醒在地精神，為台灣注入良善的力量，創造更「美力」的未來。

更新時間 : 2023-10-13 00:33 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
世界氣象組織示警：全球水循環「亂了套」
韓劇「惡中之惡」池昌旭、魏嘏雋主演　當黑幫老大及臥底遇上三角戀難題
韓劇「惡中之惡」池昌旭、魏嘏雋主演　當黑幫老大及臥底遇上三角戀難題
〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批、業者喊冤　網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?
〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批、業者喊冤　網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神
【更新】立委任內涉嫌詐領助理費　台北地院11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭
【更新】立委任內涉嫌詐領助理費　台北地院11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」