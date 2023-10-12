新北市第13屆金志獎表揚　代市長劉和然：志工是城市溫度的象徵

新北市12日表揚第13屆金志獎，共有9個團隊、 6位貢獻獎、50位績優志工、50位長者耆心獎及5位督導， 共120位獲獎。代理市長劉和然表示，新北志工人數超過18萬， 不管在醫院、校園、馬路邊，一句問候、一個貼心的服務動作， 整座城市的人文和溫度就出來了。

景容平在安寧病房陪伴病患及家屬 榮獲特殊貢獻獎的景容平今年81歲， 她從77年就在天主教耕莘醫院服務，迄今長達35年， 從服務台到安寧病房。她說，在安寧病房有的沒幾天就走了， 有的會住很久，每位病人都是她的老師，教她聆聽、陪伴， 學習面對病痛和生死。她會陪病人到臨終，幫忙洗澡、淨身、 換衣服，再推到往生室，然後回頭陪伴家屬， 因為這時家屬最需要陪伴。有的家屬還不敢一個人進往生室， 這時她會再陪伴，鼓勵家屬向親人最後致意。

榮獲績優志工的湯秋賢現年77歲，他不僅是新泰國小導護志工， 也是學校玩具工坊的志工，他挽救了無數的玩具，帶給小朋友歡樂， 因此被學生稱為「玩具醫師」。學校小記者訪問他說：「 阿公您當志工有薪水嗎？」他告訴學生說：「呷自己的飯、 做些有意義的事。」他也教學生要用功讀書，愛惜物資， 做一個感恩惜福的好孩子，也要為自己留些退休金，將來好生活。

碧華國小志工隊長蔡玉玲和黃慧鈴及郭秀玉三人， 從孩子就讀碧小就當志工，到現在當阿嬤、 換孫子就讀仍持續在付出。三人分別獲得特殊貢獻獎、 績優志工和耆心獎。在校門口有家好鄰居早餐店， 是三人集結其他志工的據點，每天為學生服務，從音樂班、 特教班到馬路導護都有，甚至加入慈濟、警察、圖書館等志工， 成立飛揚協會，引進社區和資源，成為學校最佳神隊友。

林口區東南社區發展協會，在東勢里長李文基、 常務監事張文聰和志工隊長周王萬香等人帶領下， 由一群平均67歲的高齡志工，組成「婆婆媽媽便當團」， 從周一到週五煮飯菜給獨居長輩和低收身障者吃， 解決他們用餐問題，也藉著送餐給予問候及關懷， 榮獲績優志工團隊。