新北國教輔導團攜手Hahow　改變學習新模式

新北市國教輔導團今(12)日在秀朗國小召開112 學年度第1次總團會議，現場有遠自日本東京學藝大學的「 學習共同體」參訪團，展現國教輔導團與學習共同體輔導群在「 專業增能」、「支持系統」到「交流分享」的互助共好， 教育局副局長歐人豪表達歡迎之意， 同時致贈紀念品及輔導團數位教學成果手冊予日本參訪的老師， 同時邀請「Hahow好學校」總監陳逸文進行專題分享。

教育局副局長歐人豪表示，「Hahow 好學校」是一站式跨域人才學習入口平台，首波與新北攜手合作， 提供輔導團600位教師多形式、多媒介、多通路的線上學習平台， 一年授權100堂線上課程，用以改變教師專業成長新模式。

另外，自主學習為終生學習的基底，新課綱強調探索自我， 重視個人特質、興趣、能力， 而多元的線上課程必能打破學習場域限制， 就連教師專業成長方式也應有別於過去傳統的研習，而Hahow就 是提供一種創新的學習模式。

國中國語文輔導團員林雯淑老師表示，AI世代， 教師須持續學習精進，但往往迫於忙碌的教師生活、 緊湊的課堂教學，傳統式的研習，卻常常只能點到為止。有幸使用了 Hahow的線上學習課程，讓教師的進修增能，變的更加系統化、 整體化、個人化了!可以有系統地深入一門學問，還可以不限時空， 完成學習，更可以根據個人吸收速度，決定影片長短， 真的是太人性化的專業進修方式了。

國小健康與體育輔導團專任輔導員夏淑琴老師表示， 當我們希望學生自主學習，那老師也要改變自己學習的習慣、興趣， 謝謝教育局為輔導團600位團員爭取100堂線上學習的課， 打開老師學習的新視野，也改變教師專業進修的另類風貌，期待未來 Hahow推出更多適合教師的課程，讓教師樂於成長與學習。

教育局表示，將豐富的數位學習內容帶進校園場域， 新北首波先從老師出發，當老師看見世界最新趨勢、 聽見來自各地的故事，同時成為老師教學上的協助， 更期待輔導團老師成為新北教師與學生的榜樣，當老師愛上學習， 就能深信我們的孩子也會愛上學習、樂在學習。

新北市輔導團攜手Hahow，600位團員100堂線上課程增進教師專業，國中市中心學校林真真校長(由右至左)、Hahow好學校總監陳逸文、教育局歐人豪副局長、國小市中心學校曾秀珠校長。（照片來源：新北市教育局提供）