新北國教輔導團攜手Hahow　改變學習新模式

新北市國教輔導團今(12)日在秀朗國小召開112學年度第1次總團會議，現場有遠自日本東京學藝大學的「學習共同體」參訪團，展現國教輔導團與學習共同體輔導群在「專業增能」、「支持系統」到「交流分享」的互助共好，教育局副局長歐人豪表達歡迎之意，同時致贈紀念品及輔導團數位教學成果手冊予日本參訪的老師，同時邀請「Hahow好學校」總監陳逸文進行專題分享。
教育局副局長歐人豪表示，「Hahow 好學校」是一站式跨域人才學習入口平台，首波與新北攜手合作，提供輔導團600位教師多形式、多媒介、多通路的線上學習平台，一年授權100堂線上課程，用以改變教師專業成長新模式。
另外，自主學習為終生學習的基底，新課綱強調探索自我，重視個人特質、興趣、能力，而多元的線上課程必能打破學習場域限制，就連教師專業成長方式也應有別於過去傳統的研習，而Hahow就是提供一種創新的學習模式。
國中國語文輔導團員林雯淑老師表示，AI世代，教師須持續學習精進，但往往迫於忙碌的教師生活、緊湊的課堂教學，傳統式的研習，卻常常只能點到為止。有幸使用了Hahow的線上學習課程，讓教師的進修增能，變的更加系統化、整體化、個人化了!可以有系統地深入一門學問，還可以不限時空，完成學習，更可以根據個人吸收速度，決定影片長短，真的是太人性化的專業進修方式了。
國小健康與體育輔導團專任輔導員夏淑琴老師表示，當我們希望學生自主學習，那老師也要改變自己學習的習慣、興趣，謝謝教育局為輔導團600位團員爭取100堂線上學習的課，打開老師學習的新視野，也改變教師專業進修的另類風貌，期待未來Hahow推出更多適合教師的課程，讓教師樂於成長與學習。
教育局表示，將豐富的數位學習內容帶進校園場域，新北首波先從老師出發，當老師看見世界最新趨勢、聽見來自各地的故事，同時成為老師教學上的協助，更期待輔導團老師成為新北教師與學生的榜樣，當老師愛上學習，就能深信我們的孩子也會愛上學習、樂在學習。
新北市輔導團攜手Hahow，600位團員100堂線上課程增進教師專業，國中市中心學校林真真校長(由右至左)、Hahow好學校總監陳逸文、教育局歐人豪副局長、國小市中心學校曾秀珠校長。（照片來源：新北市教育局提供）