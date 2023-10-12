美國明尼蘇達州火雞場爆發禽流感 14萬隻禽鳥遭波及 火雞供應量、價格將受影響?

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國明尼蘇達州（Minnesota）官員本週三（10/11）宣布，位在米克郡（Meeker County）的一處火雞農場爆發了 2023 年以來首次重大禽流感疫情，目前已有14萬隻禽鳥遭撲殺。面對即將來臨的感恩節，不免讓人擔憂，市場上火雞的價錢和供貨量是否會受到影響呢？

美國自去（2022）年初爆發禽流感疫情，也是美國史上最嚴重的一次，感染源為季節性遷徙的候鳥，疫情遍及47州，影響逾5800萬隻養殖或野生禽鳥，疫情甚至蔓延至哺乳動物身上，包含水貂、狐狸、浣熊和熊等。

明尼蘇達州當地媒體《明星論壇報》（StarTribune）報導，明尼蘇達州獸醫Brian Hoefs於新聞稿中提到，隨著候鳥季節性遷徙，高致病性禽流感疫情又死灰復燃，在這次疫情前，今年最早的病例是發生在春季，共波及240隻禽鳥。

至於這次爆發疫情的火雞場則是當地一家大型養殖場，為了避免疫情擴大，當局已下令撲殺14萬隻禽鳥，並強制要求農場進行隔離檢疫，同時呼籲州內的農場應提高警覺，避免疫情蔓延。

明尼蘇達州是全美最大的火雞生產地，據當地動物衛生委員會稱，去年禽流感爆發之時，有超過400萬隻禽鳥遭撲殺，其中大部分是火雞。

面對去年嚴峻的禽流感疫情，位在威爾馬市（Willmar）的Jennie-O 土耳其商店等火雞供應商首當其衝，損失慘重。

據美國農業部表示，本月在南達科他州（South Dakota）和猶他州（Utah）的大型火雞養殖場也曾爆發大規模疫情，總計有20萬隻禽鳥遭到波及。

11月底的感恩節即將到來，這一波禽流感疫情是否會影響火雞售價和供應量？美國農業部表示，影響程度取決於疫情蔓延的情況。

根據農業部的數據，近幾個月以來，冷凍火雞的價格低於3年來平均水平，約為每磅1.20美元；新鮮火雞全隻的價格也低於平均水平，每磅約1.27美元。

冷凍火雞的庫存通常在8月份達到高峰，統計顯示，截至9月份，火雞供應總量比去年同期高出14%，有助於壓低市場價格，特別是在該機構指出「市場需求持續疲軟」的情況下。