【從以巴看兩岸】若台海此時也爆衝突　美國防官員：有信心因應

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）俄烏、以巴相繼爆發衝突，外界擔憂若此時發生台海危機，美國是否有能力因應。美國國防部印太事務首席副助理部長羅耶爾在美東時間11日表示，有信心因應可能發生的任何突發事件。

俄烏戰爭爆發超過1年半，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）日前也爆發嚴重衝突，外界擔憂若台海此時陷入危機，美國是否有能力同時因應3方局勢。

出席華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）年度論壇發表演說的羅耶爾（Jedidiah Royal）11日在被問到此事時表示，美國每天都在進行決策，籌畫資源、能力與力量，以確保為可能的各種突發事件做好準備。

即將啟程再度前往台灣訪問的美國在台協會主席羅森柏格，也參與GTI論壇，她在美東時間11日表示，美國對於台灣民主進程與自由公正的選舉充滿信心。美國不會在台灣大選中選邊站，也期待與台灣選民選擇的下一任領袖合作。 中央社

羅耶爾表示，透過軍力態勢與資源管理，非常有信心美國能因應各種可能發生的突發事件。考量美方投入的工作與精力，確保為各項情況做好準備，若美國介入，相信能取得勝利。

根據中央社華府專電，羅耶爾在演說時表示，觀察烏克蘭與以色列局勢，現在討論維持亞太現況與和平穩定、區域安全十分重要。美國國防部致力於維持對台灣的支持，同時建立並強化區域聯盟與夥伴關係，以促進印太區域安全穩定。

他指出，依循美國長期政策，持續強化台灣自我防衛能力，仍是美國政府的關鍵優先事項。

羅耶爾重申美國國防部一貫看法指出，衝突既非迫在眉睫、也非不可避免，現今的威嚇真實且強大，美國正積極採取必要行動維持嚇阻力，目標是讓中國國家主席習近平每天醒來並思考中國侵略風險時，會認為今天不是入侵台灣的那天。

不論2024台灣總統大選結果如何

美國都將繼續支持提供台灣防衛能力

面對台灣即將到來的總統大選，羅耶爾強調，不論結果如何，美國都將繼續尋求並支持提供台灣防衛能力。

對於台灣大選，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國對於台灣民主進程與自由公正的選舉充滿信心。美國不會在台灣大選中選邊站，也期待與台灣選民選擇的下一任領袖合作。

羅森柏格指出，美方致力於在公正與平等基礎上與各候選人接觸，美方反對任何外部勢力干預台灣大選。不論選舉結果如何，美方政策都將維持不變。

即將啟程再度前往台灣訪問的羅森柏格開玩笑說，到台灣旅行是她接任美國在台協會主席職務最喜歡的一部分，特別是台灣美食。但對於此行目的她則三緘其口，僅表示會與各界領袖會晤。

以巴局勢緊張，台灣又成焦點。澳洲戰略專家則評估，台灣處境更危險，但中國不會很快入侵台灣，避免被視為對台戰爭煽動者而損害國際地位。中國更傾向透過恐嚇及影響力來說服台灣，讓自己看起來不像是侵略者。

澳洲學者: 不認為中國會很快入侵台灣

澳洲國立大學（ANU）戰略及防務研究中心（SDSC）國際安全及情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）12日受訪指出，他過去曾擔任澳洲國防部所屬之總部聯合行動司令部（HQJOC）情報參謀次長（J2），具豐富情報與戰略經驗。

哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後，部分戰略專家警告，美國可能因處理烏俄戰爭及以巴衝突升高而分身乏術，導致對台灣注意力下降，而中國可能伺機對台灣下手。

布拉克斯蘭德對此則有不同解讀，他先是以歷史視角指出，日本在二戰時襲擊法、英帝國，並在1941年襲擊美國，歷史上還有其他類似的案例。然而，當朝鮮領導人金日成1950年入侵南韓時，當時人們也擔憂這是蘇聯入侵西歐的前兆，最後卻並非如此。

布拉克斯蘭德認為，他不認為這些事情有直接相關，但他確實觀察到北京的領導人及安全專家正密切的研究加薩（Gaza）局勢的影響，並探索可能的機會。因此，人們的擔憂並非是不合理的假設，考慮台灣的局勢，及哈瑪斯、烏克蘭及敘利亞等其他地區的事件，台灣對中國的行動感到緊張是可以理解的。

布拉克斯蘭德直言，「台灣的局勢是不是變得更加危險？是的」，但他不認為中國會很快入侵台灣。中國更傾向透過恐嚇、勸說、影響力或脅迫來說服台灣，讓自己看起來不像是侵略者，這是中國行動的關鍵。

中國有超過70%貿易經過麻六甲海峽

很容易遭美國第七艦隊攔截

根據中央社，布拉克斯蘭德說明，他堅信中國不會希望被視為是與台灣戰爭的煽動者，因為中國明白這可能對其國際地位造成損害，就像國際社會對哈瑪斯的行動的批評一樣，這對於中國來說將造成大量損失。此外，中國在很多方面是一個脆弱的國家，例如中國有超過70%的貿易得經過麻六甲海峽，這很容易遭到美國第七艦隊攔截。

對於台灣目前處境，布拉克斯蘭德比擬，如同1950年金日成向韓國展示的那種侵略，西方與其他國家肯定會做出非常強烈的反應。在這種情況下，很難想像日本、菲律賓、澳洲甚至韓國不會積極支持美國對台灣的承諾及保證。

不過，他也預警，這樣的保證只在特定狀況下成立。中國可能設法讓世界相信是台灣的錯，或如果台灣因對中國的挑釁反應過度、而被視為侵略者，「這在我們面臨的訊息空間中是合理的」。若有大量錯誤資訊與假訊息，中國將有機會將台灣描繪成一個壞人，並阻止其他潛在盟友支持台灣。

至於當前國際局勢衝突不斷，西方世界、包括澳洲能如何支持台灣？布拉克斯蘭德認為，澳洲已經為台灣提供大量的非正式支持。台灣被視為是一個自由民主的國家，並與澳洲有多處相似，例如在人口規模、與中國貿易脆弱性，及依賴美國作為主要安全保障等。兩國間在社會、文化、教育及商業聯繫密切，使得台灣成為澳洲最大的貿易夥伴之一。

布拉克斯蘭德並以韓戰為例表示，從歷史的相似處來看，澳洲在1950年6月時還不是韓國的盟友，與韓國也沒有安全關係，但到了7月，澳洲就派出軍隊支援，這是因為澳洲對所目睹的情況感到震驚，也意識到支持美國追求其目標符合澳洲的利益。澳洲重視美國在亞洲的存在，這一根本因素至今仍有現實的意義。

布拉克斯蘭德表示，在中國侵略台灣之前，不會聽到澳洲保證或承諾支持台灣。然而，從歷史的角度考量，「當美國結盟的鄰國遭受攻擊時，澳洲在歷史上已經有一貫以行動支持的紀錄」。