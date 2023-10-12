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憂資訊安全 美國太空軍禁ChatGPT

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/12 16:22
ChatGPT標誌（圖／路透社Dado Ruvic）

ChatGPT標誌（圖／路透社Dado Ruvic）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）憂心 OpenAI 的 ChatGPT 等生成式 AI 工具帶來資料安全風險，美國太空軍（Space Force）決定先禁再說，以免機敏資訊外流。

根據路透社取得的太空軍內部備忘錄，9 月 29 日，太空軍向麾下的「護衛者」（Guardians）（對太空軍人員的稱呼）正告，不得在政府電腦使用這類大型語言模組工具。

備忘錄以「資料聚合風險」為由作出此一暫時性禁令。員工須待技術及創新辦公室（Chief Technology and Innovation Office）批准後，方可使用人工智慧機器人。

太空軍官員 Lisa Costa 稱，生成式 AI 無疑能為太空軍帶來革新，加速護衛者執行任務之效率。有關單位正研究如何將生成式 AI、大型語言模組等技術整合至太空軍運作。在此之前，相關禁令是為了保護該軍種與護衛者之資料。

美國五角大廈各單位已成立 AI 工作小組，研擬如何用負責任、符合戰略的方式使用這些新興科技，預計 11 月公布使用指引。

生成式 AI 透過消化大量資訊訓練，可寫文案、寫程式、製圖、回答各種問題。好處很多，風險亦不少。專家先前就曾警告，使用者「餵養」的「提示」都是機器人受訓來源，人們貪圖便利服務的同時，往往已使重要資訊外流而不自知。在意識到時，已難收回。
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