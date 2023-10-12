【以巴衝突】以色列急欲報復、全面封鎖加薩走廊　人權團體憂犯國際法

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日發動地面攻擊，侵入以色列集體農場，以色列軍人及救援隊接連在各處發現遭殘忍殺害的居民屍身，其中還包含了多名嬰兒及兒童，以色列展開激烈報復反擊，人權團體憂。

綜合紐約時報、泰晤士報等外媒報導，在猶太教安息日的7日凌晨，哈瑪斯突襲以色列，並滲透至以色列南部的集體農場及小城市等20多個地方，共1,000多人遭殺害，據推測，被綁架到加沙地區的居民也達150人以上。

以色列軍隊在奪回部分地區的控制權後展開搜索，不斷地在各處發現屍體，許多家庭全家都遭到殺害，其中嬰兒屍體逾40具，參加貝里郊外沙漠參加音樂節的民眾也遭到武裝分子槍殺以及挾持，現場周圍發現了260具屍體。

許多外媒在報導中指出甚至有「嬰兒遭斬首」，但經土耳其官方安那杜魯新聞社（Anadolu Agency）電詢，以軍發言人表示沒有訊息能夠證實「哈瑪斯斬首嬰兒」。該土耳其新聞社也發現，最先報導哈瑪斯斬首嬰兒的以國媒體，與以國總統尼坦雅胡政府關係密切。

以色列軍方相關人士說，這不是戰爭，不是戰場，這是一場大屠殺：「看看孩子們及父母是如何在臥室及防空洞被恐怖份子殺害的」。

以軍在遭巴勒斯坦突擊後，也持續展開報復，猛烈攻擊加薩走廊，傷患塞爆當地醫院。華盛頓郵報指出，目前以色列死傷人數已達1200死、2700傷，巴勒斯坦則為1100死、5300傷。

以國日前宣布「徹地封鎖」加薩走廊，包含禁止糧食、用水等民生所需資源以及斷電，另外根據聯合國指出，以色列毀滅性的轟炸，已造成加薩逾33萬8000人流離失所。

半島電視台（Al Jazeera）報導，人權觀察（Human Rights Watch）前負責人羅斯（Kenneth Roth）表示，以色列切斷加薩巴勒斯坦平民取得民生物資，已違反國際法。另外，一方所犯的戰爭罪不可成為另一方犯戰爭罪的理由，以色列反擊未做到區隔平民，這樣不分青紅皂白及不成比例的攻擊，本身就是一種戰爭罪。