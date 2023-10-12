加薩平民淪俎上肉 以國要回全部人質才放行人道物資

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）以色列矢言報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，揚言抹滅加薩走廊，以巴雙方死傷總數持續增加，以國揚言持續封鎖加薩能源及人道物資，直到所有人質被釋放。

土耳其官媒安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，以色列與哈瑪斯（Hamas）的衝突進入第６天，加薩走廊成為以國空襲報復目標淪人間煉獄，醫院更是超負荷運轉，幾乎快成為墳場。

半島電視台報導，週三晚間哈瑪斯透過半島電視台發布一部影片，內容為疑似哈瑪斯戰士將關押的1名婦女、2名兒童留在可能為以加邊界的空地，後揚長而去。

以色列能源部長卡茲（Israel Katz）表示，在哈瑪斯釋放所有人質之前，包含電力、燃料等基本資源或人道援助都將不得進入加薩走廊。

加薩走廊人間煉獄

巴勒斯坦衛生部今日證實，死者約1200人、傷者約5600人，多為老弱婦孺。以色列廣播局數據指出，以方死亡人數增至1300人，受傷人數來到3300人。

衛生部發言人庫德拉（Esref al-Kudra）於新聞稿中指出，由於人滿為患，病人與傷員被克難的安置在醫院的地板上接受治療。他警告，若以方繼續中斷水、電與燃料的供應，可能構成「嚴重的環境和健康災難」，並強調以色列對此局面有責任。

據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）統計，加薩走廊逾33.8萬人因戰爭流離失所、65萬人面臨嚴重缺水。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）則指出，逾22萬巴勒斯坦人在加薩地帶的88所學校中避難，UNRWA被迫關閉14個糧食發放中心，因而有50萬人頓失糧食救援。

加薩走廊平民如俎上肉，美方指出正與以色列、埃及協商開闢人道走廊，運送救援物資及燃料。然而據美聯社援引一名高級政府官員消息指出，埃及拒絕了從加薩建立通道的提議，稱巴勒斯坦人從加薩這塊飛地出逃，將對巴國造成嚴重後果。

伊朗促伊斯蘭世界挺巴勒斯坦

半島電視台、NourNews指出，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與敘利亞總統阿萨德（Bashar al-Assad）就以巴衝突進行通話會談，呼籲伊斯蘭團結一致支持巴勒斯坦。萊希3日也曾與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）就此局面通話。

萊希向阿萨德表示，「伊斯蘭國家、阿拉伯國家及世界上所有自由的人民必須達成一致立場，制止猶太復國主義政權對被壓迫的巴勒斯坦人民犯罪。」

各國伸援手

鄰國約旦表示準備向加薩運送醫療援助物資，當地媒體援引約國軍方消息人士指出，一架軍機將救援物資空運至加薩與埃及接壤的拉法邊境口岸，如獲許可將轉運加薩當局。拉法過境點不受以色列控制，在巴勒斯坦一側遭到攻擊後，該過境點自週二起關閉。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，該國關切以巴衝突的破壞性升級及對平民犯下的暴行，南非願意協助調停衝突，並呼籲立即無條件開放人道主義走廊。

以色列要求增援

以色列矢言踏平加薩復仇雪恨，西方盟國正在加強對以國的軍事援助，其中包括美國為「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統提供補充彈藥等。德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也證實，以國向德國要求為其艦隊提供彈藥。

皮斯托瑞斯表示，他將與以國合作夥伴商談，以了解相關的要求細節，他也指出，柏林將允許以國使用德國空軍在該國使用的兩架蒼鷺（Heron）無人機。