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藍白合不合？侯友宜、柯文哲陣營敲定10/14商談

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/12 14:46
柯文哲競選總幹事黃珊珊（左）、侯友宜競辦執行長金溥聰（圖／中央社）

柯文哲競選總幹事黃珊珊（左）、侯友宜競辦執行長金溥聰（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組綜合報導）2024 台灣總統大選，藍白究竟合不合？國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲競選辦公室今（12）日都證實了，雙邊幕僚將於週六（14 日）進行討論，過程全程錄影，公開透明。

綜合聯合報、中央社報導，侯辦發言人李利貞、柯辦發言人戴于文均表示，侯柯陣營將於 14 日 14 時 30 分開會商議，地點台北福華大飯店，會前、會後都會接受訪問，會議過程將錄影，避免爭議。

戴于文指出，民眾黨三大原則是「公開透明、公共辯論、公平民調」。他提到，柯文哲與侯友宜均是黨內依民主程序選出，民調方能對社會大眾有所交代。李利貞對於比民調一事並未直接回應，僅稱「討論主題不設限」，結論將於會後說明。

針對藍白合，藍營拋二對二模式，侯辦派出競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭；柯辦派競選總幹事黃珊珊、柯文哲辦公室主任周榆修。戴于文稱，14 日的對話，基本就是採二對二形式。

黃珊珊昨（11）日接受風傳媒網路節目《下班瀚你聊》時表示，堅持民調是不想讓民眾覺得藍白雙方在「政黨分贓」。對於被稱是「阻礙藍白合的罪人」，黃珊珊指出，選民對成天炒藍白合已感厭倦，既要談合作，就該討論政策，談談彼此的價值理念，而非終日放話，不講遊戲規則。
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更新時間 : 2023-10-12 16:16 GMT+08:00

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