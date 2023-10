「韓國瑪丹娜」嚴正化睽違3年全新力作《詐騙女王》 化身專業騙徒合體Girl's Day珉雅扮竊盜母女檔

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)橫跨音樂、電影、戲劇、綜藝的全方位喜劇女王嚴正化,繼2000年《特務搞飛機》後最新力作,在《詐騙女王》中化身以華麗變裝騙術為特長的專業騙徒「智慧」,與曾主演《鬼怪計程車》、《美女孔心》等劇的韓團「Girl's Day」成員方珉妸,以及在《笑子當老大》展現冷面笑匠形象的宋詩曦同台飆戲,碰撞出不同火花,並為觀眾帶來爽快的爆笑場面。

《詐騙女王》故事描述過往曾是成功騙徒的「智慧」(嚴正化飾演),目前有點江郎才盡,打算金盆洗手去作小生意。不過在引退之前,她決定去引誘古董富豪世家的兒子(宋詩曦飾),並偷走隱藏在他們豪宅地下室裡的巨額財產,打算用這筆財產逆轉母女倆之後的人生。

值得一提的是,她在片中不僅是江湖上擅於變裝的騙徒,更是一個熱愛女兒的媽媽,而飾演她女兒「珠英」的方珉妸,在片中也同時是她的「詐騙搭檔」,更是詐騙界的潛力之星,讓人對這組「詐騙母女檔」的默契產生好奇與期待。

嚴正化睽違三年回歸大銀幕,她坦言享受這段等待過程。(圖/采昌國際多媒體)

此外,在片中飾演兩光富二代,更熱愛在自己社群網站上炫富的宋詩曦,也即將面臨嚴正化施展「色計」詐騙的威脅。究竟宋詩曦將如何被嚴正化的變身所迷惑並洗劫,兩人在這過程中又會發生什麼爆笑的事情,也激起觀眾們的觀賞慾望。

全片透過宛如超ㄎㄧㄤ版的【神鬼交鋒】(Catch Me If You Can)情節,透過詐騙、動作、喜劇、華服等多樣化看點,挑動觀眾捧腹大笑的神經,同時帶來驚心動魄的動作場面。編劇也為各式人物注入不同的情境與設定,為故事帶來許多精彩轉折,讓觀眾在電影結束之前,一刻都無法移開視線。

這部由《特務搞飛機》嚴正化領銜主演,爆爽娛樂超越《樂透大作戰》的年度犯罪喜劇電影《詐騙女王》,即將在 10月20日 於全台爆笑獻映。

(左起)金才禾、孫炳昊、宋詩曦、嚴正化、方珉妸、朴號山於本月初出席《詐騙女王》位在首爾的媒體試映記者會。(圖/采昌國際多媒體)

※影片來源:采昌國際多媒體,如遭移除請見諒※