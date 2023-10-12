哈佛學生團體聯名反以色列 企業大老促交出名單、永不錄用

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）以色列與伊斯蘭武裝團體哈瑪斯（Hamas）為首的以巴衝突，背後有著複雜的歷史情結與論戰，隨著戰事加溫，雙方各有支持與批評聲浪。美國知名學府哈佛大學就有學生團體聯名怪罪以色列，招致企業界不滿，要求哈佛公布學生身分，列入黑名單。

CNN 報導，本次爭議源於「哈佛巴勒斯坦團結團體」（Harvard Palestine Solidarity Groups），在哈瑪斯對以色列突襲釀成數千死後，發出了聯合聲明。聲明將事件引發的暴力全歸咎於以色列，指加薩數百萬巴勒斯坦人活在「露天監獄」中，並要求校方採取行動，阻止以方持續「滅絕巴勒斯坦人」的行徑。

聲明一出，部分商業巨賈認為團體發言不當，應將連署學生名單公諸於世，為自己的言論負責。呼籲最力的避險基金「潘興廣場資本管理」（Pershing Square Capital Management） 執行長艾克曼（Bill Ackman）直言，「不該躲在組織後面發表這種支持恐怖分子的言論。」他強調，哈佛應公布姓名，之後該公司才不會「不慎」聘僱這些連署人。

認同艾克曼的還包括購物服務平台 FabFitFun、健康新創公司 EasyHealth、資產管理公司 Dovehill Capital Management、連鎖餐廳 Sweetgreen 等企業的執行長。

然而，學者警示，若執意揪出學生身分，恐有傷言論自由，讓學生受到傷害。

知名美國經濟學家、曾任哈佛校長與美國財政部長的薩默斯（Larry Summers）表示，他雖對於眾家哈佛學生團體的聯合聲明感到不妥，但呼籲大家冷靜。他認為，許多人在背書之前，根本沒有好好看清聲明內容，也不清楚事態的嚴重性。

哈佛教授、法律學者崔伯（Laurence Tribe）也不贊成「一錯定終身」的做法。他表示，原本同意艾克曼看法，但仔細一想，署名的學生雖「天真愚蠢」，但可能真未想清楚自己到底支持的是什麼言論。若揭露其名字，將是永久懲罰，也暗示了他們支持恐佈分子傷害以色列無辜人民，如此反應確實有些過了。

眼看事情鬧大了，部分學生團體決定撤回署名。有的稱對連署之舉被解讀為默許暴力「感到遺憾」。也有支持移民的團體稱，連署決定是「溝通不良，未經深思熟慮的結果。」另有學生緊急切割，稱並未細讀聲明內容，對引發的傷痛表達歉意。