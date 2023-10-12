霹靂舞「頭轉」超酷辛酸沒人知　泰國breaker求贊助治脫髮

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）當霹靂舞從街頭走向入亞運、奧運殿堂，B-Boy與B-Girl激情酷炫的舞姿讓人拍案叫絕。然而，泰國霹靂舞代表隊選手揭露了不被重視的職災：脫髮。研究顯示儘管脫髮對霹靂舞者並不罕見，但卻少有舞者尋求醫療協助。

霹靂舞興起於20世紀60年代末70年代初，並逐漸從街頭成為大眾流行文化的一員。2020年12月，國際奧委會正式將霹靂舞列入2024年巴黎奧運會比賽項目，亞奧理事會也宣佈跟進，並首次在今年杭州亞運會登場競技。

泰國霹靂舞代表隊在亞運受訪時被問及所需支持，他們表示，泰國缺乏相關訓練設施，這意味著舞者或一般愛好者只能在公園或商場等地方練習，隊員羅德薩（Kantapon Rodsaart）更為自己的脫髮困擾求贊助。

羅德薩表示，因為頭髮稀疏，跳舞時必須要戴兩頂帽子來保護頭髮，「我跳得越多，尤其是在粗糙的地板上，頭髮就掉得越多。」他希望可以有人支持或贊助他治療頂上稀疏的問題，這關乎他的信心問題，「我是認真的，這會增強我的信心。」

隊友消遣羅德薩脫髮是基因所致，但根據今年發表在《舞蹈醫學與科學雜誌》的一項研究指出，霹靂舞者特有的「頭轉孔」（headspin hole）或稱「霹靂舞者過度使用綜合症」（breakdancer overuse syndrome）脫髮，好發於每週練習頭轉三次以上的族群。

該研究顯示，霹靂舞舞者與其他舞種舞者在脫髮症狀上有顯著差異，且霹靂舞所致的脫髮已被證實會造成個人困擾，且霹靂舞者尋求醫療協助的可能性比其他舞者低，使用藥物的情況也比較明顯。

羅德薩事後也在臉書分享自己受訪的片段，並表示自己會持續分享，直到出現贊助商為止。