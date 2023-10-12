延伸閱讀: 【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光 黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委馬文君遭控洩漏國造潛艦機密給韓國政府，她在網路節目專訪中聲稱，資料經外交部提供韓國駐台代表處。外交部今天（12日) 駁斥，並強調馬文君若繼續誤導，外交部將採取法律行動，以正視聽及捍衛聲譽。

外交部今天發布新聞稿指出，馬文君說經過外交部將特定資料提供韓國駐台代表處，外交部特此澄清，此一說法子虛烏有，外交部深表遺憾並表達強烈不滿。

中央社引述外交部說，馬文君11日晚間在網路節目指稱，是透過外交部聯繫韓國駐台代表處，並稱外交部請其將相關資料寄掛號予韓方；馬文君5日在個人臉書上指稱，特定錄音檔是透過外交部，取得韓國駐台代表處聯絡方式，在獲得對方同意之後送去；另有交給外交部送韓國駐台代表部等各種說法。

(外交部新聞稿/官網截圖)

(以上為馬文君臉書5日po文的部分內容)

外交部表示，針對此類前後不一、邏輯不清，甚至違反常識的說法，經外交部內部查證，包括已經外派同仁，鄭重聲明絕無此事。

外交部提醒，立法委員的言論免責權，僅限於在立法院院會或委員會的言論及表決行為，如果馬文君再次對外發表牽扯外交部的不實說法，導致外界誤認外交部協助其可能涉法的作為，外交部將採取法律行動，以正視聽並捍衛聲譽。

馬文君11日在臉書po文回應外界, 全文如下(斜體字部分) :

針對媒體不實報導，與民進黨團記者會，以下「兩點一問」回應：

一、 報導不實，混淆視聽。

某周刊報導，2019年3月28日，立法院國防外交委員會舉行機密會議，本人拒簽保密切結。

報導寫道：「徹底戳破馬7日在臉書自清以及拉國防部長邱國正背書稱：『國防部長邱國正已經證實，立法院國防外交委員會舉行機密會議，委員簽到取資料，就等同簽署保密切結，根本不需要另簽什麼保密協定』」云云。

立委簽到、取資料，就必須負保密義務，這兩份我都按照《立委職權行使法》，與《立法院議事規則》簽署。

所謂「保密切結」不具法律效力，也不符議事規則，該報導，與部分人士穿鑿附會，以訛傳訛，渲染我都沒簽，是移花接木，惡意曲解。

再次強調，一個簡單確鑿的事實是：根據《立委職權行使法》，與《立法院議事規則》 #需要簽的保密文件，#我都簽署了。至於什麼頻繁出入茶水間，在會議中講PHS等，係屬不實。

二、廢紙一張，轉移焦點。

如今特定人士反覆「跳針」保密切結，但問題是：馬文君沒簽這份切結，就不需要負保密義務嗎？

當然要負！本來就要負！簽不簽都要負！

換句話說，這份切結就是「#廢紙」一張！

簽不簽，都不會影響立法委員出席機密會議的權利與義務。如果非簽不可，當時的會議主席王定宇應該阻止拒簽的馬文君開會，或者將馬文君趕出會議室！

國安局，國防部，檢調又豈能坐視馬文君「逍遙法外」這些年？

倒是特定人士反覆糾結跳針一張「廢紙」，斧鑿痕跡之深，用心用力之勤，啟人疑竇，像是拚命要掩飾郭璽錄音檔曝光之後，潛艦國造不堪聞問的內幕，轉移國際醜聞紙包不住火的焦點。

三、秘密會議，資料外流？

立法院機密會議的資料，包括簽到，取資表單，所有會中產出之文件，錄音，均屬秘密。

根據《立法院議事規則》第48條：

「秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。

關於繕印、保管、分發秘密文件之手續，及指定負責辦理此等事項員工之管理，由秘書處另定辦法，嚴格執行。」

所以真正的洩密事件是：某周刊如何取得簽到、取資表單？又是誰將秘密文件提供給某周刊？

邏輯很簡單，不是有人洩密，就是報導造假。

我將正式要求立法院議事處，與軍方調查說明。

最後，整起事件發展至今，眼見民進黨立委甘願護航軍火詐騙，置國家重大利益於不顧，從抄聲紋，到洩密，從不簽保密切結書，到外患罪，繪聲繪影，簡直天橋底下說書的，卻沒有人願意追究是誰包庇郭璽？是誰縱容黃曙光？

歷史是一面鏡子，誰是忠臣？誰是奸臣？最後都會看得明明白白。

台灣外交部：未替國民黨立委馬文君送潛艦資料給韓國 再誤導將提告