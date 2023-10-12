累計123萬人已打流感疫苗 8件不良反應通報 薛瑞元：高端接種率非最低

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）公費流感疫苗第1階段自10/2起開打，針對先前傳出的拒打高端潮，對此，衛生福利部長薛瑞元今（12）日表示，四個廠牌的施打率差不多，高端非最低；另外，目前接獲8件接種後不良反應通報，都沒有高端。

目前國內正處流感流行期，上週門急診類流感就診人次達110,210人次，新增34例流感併發重症，以18例A型H1N1最多，另新增11例死亡，A型H1N1佔9例，其中7例未接種當季流感疫苗。

今年公費流感疫苗自10月2日起分2階段開打，第1階段對象，包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員；11月1日開始第2階段50至64歲無高風險慢性病成人，請符合資格民眾踴躍前往流感疫苗合約院所接種。

這次公費四價流感疫苗品牌包括國光349萬3450劑（50％）、賽諾菲192萬1400劑（27.5％）、台灣東洋86萬4630劑（12.4％）、高端70萬7420劑（占10.1％）流感疫苗。根據衛生福利部疾病管制署統計，截至10日為止，流感疫苗接種累計123萬人次。從2日開打截至10月11日，共收到8案接種後不良事件通報。

由於先前傳出民眾拒打高端，針對媒體詢問高端的施打率，薛瑞元今日接受媒體聯訪時表示，4種廠牌的施打率差異不大，高端並不是接種率最低的廠牌。另外，目前已接獲8件接種後不良反應通報，「都沒有高端」。

針對流感疫情監測，薛瑞元則回說「戒慎恐懼」，強調目前尚未進入真正流行期，但由於近來流感疫情呈上升趨勢，疫苗接種後產生抗體需要2週時間，籲民眾盡快且踴躍施打。