Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

累計123萬人已打流感疫苗 8件不良反應通報 薛瑞元：高端接種率非最低

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/12 11:42
公費流感疫苗近日開打，卻傳有民眾拒打高端。衛福 部長薛瑞元（圖）12日上午在立法院受訪表示，目前 接獲8件接種後不良反應通報，都沒有高...

薛瑞元：流感疫苗累計8件不良反應通報 沒有高端

公費流感疫苗近日開打，卻傳有民眾拒打高端。衛福 部長薛瑞元（圖）12日上午在立法院受訪表示，目前 接獲8件接種後不良反應通報，都沒有高... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）公費流感疫苗第1階段自10/2起開打，針對先前傳出的拒打高端潮，對此，衛生福利部長薛瑞元今（12）日表示，四個廠牌的施打率差不多，高端非最低；另外，目前接獲8件接種後不良反應通報，都沒有高端。

目前國內正處流感流行期，上週門急診類流感就診人次達110,210人次，新增34例流感併發重症，以18例A型H1N1最多，另新增11例死亡，A型H1N1佔9例，其中7例未接種當季流感疫苗。

今年公費流感疫苗自10月2日起分2階段開打，第1階段對象，包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員；11月1日開始第2階段50至64歲無高風險慢性病成人，請符合資格民眾踴躍前往流感疫苗合約院所接種。

這次公費四價流感疫苗品牌包括國光349萬3450劑（50％）、賽諾菲192萬1400劑（27.5％）、台灣東洋86萬4630劑（12.4％）、高端70萬7420劑（占10.1％）流感疫苗。根據衛生福利部疾病管制署統計，截至10日為止，流感疫苗接種累計123萬人次。從2日開打截至10月11日，共收到8案接種後不良事件通報。

由於先前傳出民眾拒打高端，針對媒體詢問高端的施打率，薛瑞元今日接受媒體聯訪時表示，4種廠牌的施打率差異不大，高端並不是接種率最低的廠牌。另外，目前已接獲8件接種後不良反應通報，「都沒有高端」。

針對流感疫情監測，薛瑞元則回說「戒慎恐懼」，強調目前尚未進入真正流行期，但由於近來流感疫情呈上升趨勢，疫苗接種後產生抗體需要2週時間，籲民眾盡快且踴躍施打。
流感
流感疫苗
高端
國光
賽諾菲
台灣東洋

相關新聞

法國開打禽流感疫苗 美國宣布禁止法禽肉進口
法國開打禽流感疫苗 美國宣布禁止法禽肉進口
2023/10/03 11:21
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
2023/10/02 15:08
瓷器天花板！佳士得天民樓珍藏估價破4億　專場亮點台北預展這天登場
瓷器天花板！佳士得天民樓珍藏估價破4億　專場亮點台北預展這天登場
2023/10/02 12:52
〈時評〉台灣雞蛋生產落後 沒改革甭談自給自足
〈時評〉台灣雞蛋生產落後 沒改革甭談自給自足
2023/10/02 00:01
流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2起開打 為何要接種、CV13和PCV15有何差異？QA一次看
流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2起開打 為何要接種、CV13和PCV15有何差異？QA一次看
2023/09/27 16:13

更新時間 : 2023-10-12 16:16 GMT+08:00

最受歡迎

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
韓劇「惡中之惡」池昌旭、魏嘏雋主演　當黑幫老大及臥底遇上三角戀難題
韓劇「惡中之惡」池昌旭、魏嘏雋主演　當黑幫老大及臥底遇上三角戀難題
112年台灣國慶亮點多 蔡英文任內最後國慶演說聚焦四大方向
112年台灣國慶亮點多 蔡英文任內最後國慶演說聚焦四大方向
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？