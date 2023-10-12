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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）柯文哲競選總幹事黃珊珊今天(12日) 在臉書力挺胞兄、潛艦國造召集人黃曙光，表示黃曙光一生清廉為國奉獻，過去幾年忍辱負重完成潛艦國造任務，而黃家三代共12位職業軍人，一輩子保家衛國，不容污衊。

潛艦國造爭議延燒，中廣董事長趙少康昨(11日) 舉行「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會公布8項政策草案，根據中央社，其中特別強調要「恢復特偵組」，並查辦黃曙光、前海軍顧問郭璽，且聲援遭指控洩密的國民黨立委馬文君。

趙少康11日在臉書指出，他們也公布了戰鬥藍的8項共同政見草案：

1、推動內閣制。 2、核123廠延役、核四評估重啟。核能發電配比佔25%。 3、恢復特偵組，抓大官貪污及政策性貪污，鎖定高端、快篩、雞蛋；潛艦案中的黃曙光、郭璽；廢除NCC，將52台還給中天。 4、修法重判詐欺犯，由5年以下改為20年以下有期徒刑。死刑犯除少數有疑慮的，3個月內全部執行完畢。 5、低階職業軍人加薪20000/月/人，初估10萬人，每年支出240億。只要國民黨執政，台海恢復和平，兵役即回復4個月。 6、兩岸對等互設聯絡辦事處：北京、上海、成都、廣州，保持溝通才能避免擦槍走火。 7、大學生免學費（大專學生公立30萬人、私立68萬人，公立學費5萬/年，私立10萬/年）150億加680億=830億。台電中油二年即賠10000億。 8、全面檢討課綱，培育學童對國家之認同；廢雙語政策。

黃珊珊12日在臉書表示，

「國家利益高於政黨利益，一直都是黃家DNA」，

她哥哥黃曙光一生清廉、為國奉獻，過去幾年忍辱負重、不眠不休完成潛艦國造的重要任務，前段期間還曾因各種黑函抹黑，遭到國安及調查單位調查，連她的銀行帳戶都也都被調查。

作為軍人家庭的一份子，黃珊珊表示，她義無反顧，必須出聲向社會報告，黃家三代共有12個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容污衊；這不只是在為家人說話，也是在為無數克盡職守的軍人說話。

另外，黃珊珊指出，民間人士與民意代表間的糾葛，本應由司法儘速釐清，如有不法就儘速法辦，無論是誰涉及不法，都應勿枉勿縱；台灣國際處境艱難，取得軍備實屬不易，立法院基於監督職責也屬正當，然而她盼望所有的公共討論，皆應本於國家利益為先，不應被任何政黨利益或個人恩怨所影響。

黃珊珊也表示，至於等而下者，以國家利益為名、掛羊頭賣狗肉，進行政黨政治操作，乃至私人恩怨的牽扯，實非國家社會之福；民主的過程是團結的考驗，以撕裂社會為志者，終須接受民意的檢驗。

【台灣潛艦國造爭議】「戰鬥藍」喊調查黃曙光 黃珊珊挺胞兄、強調軍人不容污衊