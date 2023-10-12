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台北時裝週SS24好叛逆！街頭塗鴉、B-boys尬舞6大品牌回應青春　周昱穎腳上紅靴成亮點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/10/12 11:16
2023台北時裝週 （Taipei Fashion Week SS24）開幕大秀。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

2023台北時裝週 （Taipei Fashion Week SS24）開幕大秀。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 邊尬舞邊走秀！2023台北時裝週 （Taipei Fashion Week SS24）開幕大秀6大品牌同場較勁，從龐克風、KUSO漫畫風、街頭藝術時裝秀出對年輕的想像，還有塗鴉藝術家現場開噴！

今年開幕大秀主題定調《青•春》，已於昨（11）日晚間於松山文創園區一號倉庫舉行，由(A)crypsis及.67ARROW開場，兩大品牌讓舞者穿上寬鬆剪裁、嘻哈風格時裝邊走秀邊尬舞，伸展台瞬間變成擂台，在衝突的場面下凸顯台灣的多元文化，也替高級時尚注入一股生命力。

(A)crypsis 經營日本男裝市場多年為東京時裝周常客，擅長刺繡、手縫異材質拼接把玩圖像；.67ARROW時裝走硬漢風，結合武器及社會議題打造時裝，以十分前衛的姿態走出屬於自己的街頭潮流。

PLATEAU STUDIO SS24也是看點之一，除了模特兒魚貫出場走秀，台灣塗鴉藝術家Reach在場中央對著身著全白、帶防毒面罩的模特兒「開噴」，粉色打底、粉紫點綴，最後噴上尖牙狀鋸齒黑線條，從叛逆的塗鴉藝術解放自由靈魂，最新系列回應疫後生活，款式回歸正常衣長偏短的版型設計，使用不對稱剪裁、異質拼接的手法，靈活運用滿版印花、水洗洗舊、壓皺染色等技法兼具現代感與復古氛圍。

超潮章魚腳頸枕！在台灣已頗具知名度的oqLiq以漫畫回應青春，主題「擴散」來自AI繪圖的潛在擴散模型，運用拆解、重組漫畫經典元素打造有趣的街頭風格，模特兒臉上妝容及設計細節回應漫畫人物，將立體風格轉化為2次元，帶來數位扁平化的錯覺，十分引人注目的單品為粉色章魚腳造型的頸枕，真想圍一個在脖子上。

設計師周昱穎品牌JUST IN XX壓軸！打扮成怪獸的模特兒登場，主題《獸鎖精神病院》為周與AI聊天機器人共創，AI虛構出漫畫家虲丸，《獸鎖精神病院》則為其漫畫作品，周以裡面患有精神官能症的6位主角為靈感來源，品牌慣用的拼接手法更在高跟鞋與球鞋相接上顯得淋漓盡致，透過經典對比配色打造誇張的造型霸氣十足。

此外，周昱穎穿搭意外引起話題，穿上MSCHF推出的超大Big Red Boots紅靴亮相，該鞋款先前洗版社群，由於和日本經典動漫作品《原子小金剛》（Astro Boy）主角穿的鞋子太相似，導致大家誤認為該靴是在致敬原子小金剛，但團隊之後表示靈感來自美國卡通《愛探險的Dora》裡，陪伴大眼萌妹Dora到處探險的小猴子Boots腳上的那雙靴子！

2023台北時裝週 Taipei Fashion Week SS24於 9 月 29 日正式開跑至 10 月 29 日，閉幕大秀將於10月22日於松菸大道登場，各品牌大秀可於線上預約觀看。
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更新時間 : 2023-10-12 16:16 GMT+08:00

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