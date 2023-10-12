史卡利塞獲提名美國眾議長　共和黨內反對者恐成阻礙

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）掌控眾議院多數席次的共和黨，於美東時間11日提名史卡利塞（Steve Scalise）出任眾院議長，然而黨內反對者的阻礙是史卡利塞必須面臨的挑戰。

共和黨籍眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上週遭罷免，金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）任臨時議長，眾院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）、司法委員會主席喬登（Jim Jordan）宣布競爭議長寶座。

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BBC報導，在共和黨舉行的閉門會議上，史卡利塞以113票對99票擊敗喬登，獲黨內提名為下任眾議長。史卡利塞需在眾議院全體議員投票中取得217票支持，才能正式出任。

民主黨方面已提名紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）為眾議長人選，但共和黨在眾院有221個席次，略高於僅212個席次的民主黨，因此傑福瑞斯幾乎沒有勝算。目前尚不清楚眾議院何時再次舉行投票。

史卡利塞面臨共和黨頑固派阻礙

CNN則指出，史卡利塞是否能鎖定所需選票成上位關鍵。麥卡錫的黯然下台是極右派推動的結果，這加劇了眾議院共和黨內部的分歧，也使得史卡利塞的議長之路充滿挑戰。

據多名共和黨消息人士指出，斯卡利塞已開始與共和黨議員單獨會面，試圖取得10多名持反對意見者轉為支持自己。一名知情人士指出，落選的喬登也在努力說服支持者，一起轉向投票支持史卡利塞，以避免另一齣議場混鬥。

但史卡利塞是否能獲得足夠選票仍是未知數。BBC報導指出，肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）因在如何處理預算的問題上與史卡利塞存在分歧而「堅決反對」，他還表示，相信至少來有20名共和黨人將對史卡利塞投下反對票。

幾位共和黨眾議院，包括科羅拉多州的波伯特（Lauren Boebert）、喬治亞州的格林（Marjorie Taylor Greene）、佛羅里達州的盧納（Anna Paulina Luna）也都揚言反對。

德克薩斯州的羅伊（Chip Roy）認為投票過於倉促舉行，因而暫時持反對態度，他表示，「我不認為急於表決是個好主意。」