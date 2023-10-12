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骨質隨年齡增長逐漸流失　這4種運動防骨鬆、讓骨骼更強壯

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/12 10:23
足跟骨密度篩檢。（圖／恩主公醫院）

足跟骨密度篩檢。（圖／恩主公醫院）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）上了年紀後只要常運動、營養均衡就不會骨鬆嗎？其實人體骨頭中的骨質會隨年紀增長日漸流失，骨質流失過多會使得骨骼形成許多孔隙，變得脆弱易斷，尤其女性在停經後因為荷爾蒙減少，骨質流失速度會更快。恩主公醫院骨科姜志勇醫師表示，臨床上有許多50歲以上婦女，自覺身體勇健，因為跌倒或外力造成的突發性骨折，就醫才知道支撐自己多年的骨骼這麼脆弱。

58歲的劉大姐最喜愛的休閒活動是登山健走，平時總是活力滿滿，但某次登山時因下雨過後的路面較滑，讓她不慎滑倒，情急之下用手撐地，一瞬間感覺手腕劇痛無比，就醫後發現原來她有骨質疏鬆症，脆弱的骨骼承受不住跌倒的衝擊，最終釀成手腕骨折。

姜志勇說明，不少骨鬆病人骨質脆弱到連日常生活的壓力都承受不住，可能跌個跤，髖部或手腕就骨折，或只是咳嗽、打噴嚏，彎腰就造成脊椎骨折。因此建議民眾應定期進行骨質密度檢測，婦女可在停經後或至少65歲時進行骨密篩檢，男性則於70歲左右可進行檢測，盡早發現並治療，避免骨折風險增加。

中華民國骨質疏鬆症學會理事、恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐醫師指出，曬太陽、均衡飲食，正確地補充鈣片、維生素D都有助累積骨本，此外，運動也能幫助維持健康骨骼，例如快走、慢跑、重量訓練，甚至許多長輩喜愛跳的廣場舞，透過這些運動可在骨骼上施加壓力，讓骨骼變得更強壯。因此提醒高齡長輩，平時也要增加肌力與平衡力訓練，步態穩定才能抵抗跌倒的可能，避免跌倒後嚴重併發症帶來的死亡風險。

為響應10/20世界骨質疏鬆日，使大眾增加對骨鬆的認識與治療，恩主公醫院將在10/18日（三）早上8點至中午12點，於門診醫療大樓進行「保骨大作戰」活動，包含免費足跟骨密度篩檢、骨折風險評估及現場DXA骨密度檢查，並舉辦系列健康講座，邀請骨科、家醫科醫師衛教民眾對抗骨質疏鬆。
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更新時間 : 2023-10-12 16:15 GMT+08:00

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