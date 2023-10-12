Google、Amazon、Cloudflare遭遇史上最大DDoS攻擊 1秒發數億服務請求

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）全球幾大網路服務公司如谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）與 Cloudflare 驚傳均遭到史上最大規模分散式阻斷服務攻擊（DDoS），這些網路巨擘示警，新的攻擊方式恐造成重大服務中斷事件。

路透社報導，字母控股（Alphabet）旗下的谷歌 10 日在部落格中表示，其雲端服務成功避開了一波雪崩式的流量攻擊。去年才擋下一次破紀錄的阻斷服務攻擊，這次的規模卻是上次的數倍。

專攻網路保護服務的 Cloudflare 表示，本次攻擊是先前攻擊的三倍大。亞馬遜也證實了網路服務部門遭遇「新式 DDoS 事件」。三大公司透露，這波惡意行動始自 8 月，谷歌稱目前還未停止。

阻斷式服務是最基本的網路攻擊手法，製造大量流量，惡意癱瘓目標伺服器。隨著科技進步，這類攻擊也益發強大，每秒可發出百萬服務請求。

三大巨擘近來遭受的攻擊，每秒甚至能發出數億服務請求。舉例而言，谷歌指，這波攻擊 2 分鐘就能發出比 2023 年整個 9 月份維基百科文章閱讀量還多的服務請求次數。

攻擊是鑽 HTTP/2 協定（HTTP協定的的第二個主要版本）的漏洞，三巨擘呼籲各大企業更新網路伺服器，避免受災，但並未指出元凶是誰。向來這類攻擊的幕後黑手都不易查出身分。