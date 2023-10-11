Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

新竹市長高虹安台北地院出庭否認罪嫌　稱無詐領加班費及私用零用金

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/11 20:57
新竹市長高虹安11日親赴台北地方法院出庭，否認浮報、虛報助理酬金或助理費、私用零用金等嫌疑（圖／中央社）

新竹市長高虹安11日親赴台北地方法院出庭，否認浮報、虛報助理酬金或助理費、私用零用金等嫌疑（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）新竹市長高虹安涉詐領助理費，今（11）日下午出庭強調，他並未要求助理虛報助理酬金及浮報加班費，辦公室零用金也非她所管，並無私用。

高虹安涉嫌詐領46萬30元，與助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文被依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴。

高虹安下午庭訊時否認嫌疑，她表示，起訴書舉列的助理薪資，為助理面試時所提的最低期望薪資，後來有隨需求變動，是立委的裁量權。

虛報助理酬金或加班費一事，高虹安表示從未提出此要求，助理的加班費都是實際勞務所得，加班時數事實上還超過申報時數，甚至超過上限，助理費申報後撥入助理帳戶，並無不實。

然而，台北地方法院日前陸續傳喚助理時，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪求緩刑，僅王郁文一人否認犯罪。

根據中央社，高虹安指出，她在109年2月自科技業轉換跑道，首次擔任立委，對立法院制度陌生，因此聘任民進黨前立委李俊俋特助黃惠玟擔任辦公室主任，黃惠玟基於過往經驗，善意提議沿用過去零用金制度。

高虹安強調，她多次詢問零用金使用的合法性，黃惠玟的回應皆為合法，零用金非她保管及支配使用，用途也並非由她自行決定。

高虹安表示，助理拿到應得薪資後，由黃文惠詢問是否捐出當零用金，與助理對零用金的共識為用在公務上，只要有公務需要，助理皆可支用，不需知會她。

高虹安說，助理若代墊她個人支出費用，她事後也會歸還，相關帳目都有她的還款紀錄，她也反駁，「若零用金是我的金庫，我為何要還錢」。

至於銀行存款逾千萬元，高虹安不否認，也承認永齡基金會支應每月10萬元予歷久公司協助其從事立委職務，但自己也以私人財產支付辦公室費用近80萬元，檢察官並未詢問或算進去。
台灣
新竹市長
高虹安
台北地院
立委
民眾黨

相關新聞

【更新】立委任內涉嫌詐領助理費　台北地院11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭
【更新】立委任內涉嫌詐領助理費　台北地院11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭
2023/10/11 14:47
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
2023/10/10 12:01
【7項主張】柯文哲：當選總統將推「內閣制」入憲　廢除台灣現行的「民選皇帝制」
【7項主張】柯文哲：當選總統將推「內閣制」入憲　廢除台灣現行的「民選皇帝制」
2023/10/09 17:11
【從以巴衝突看兩岸】赴以色列觀光團返國　台灣旅客難忘先聽到警報才看到「煙火般」飛彈
【從以巴衝突看兩岸】赴以色列觀光團返國　台灣旅客難忘先聽到警報才看到「煙火般」飛彈
2023/10/09 14:48
加強西南防務 日本擬在九州部署 F-35B 匿蹤戰機飛行隊
加強西南防務 日本擬在九州部署 F-35B 匿蹤戰機飛行隊
2023/10/08 20:28

更新時間 : 2023-10-11 23:27 GMT+08:00

最受歡迎

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
【全面圍城】以色列擴大封鎖加薩 斷水斷電斷糧進逼哈瑪斯
【全面圍城】以色列擴大封鎖加薩 斷水斷電斷糧進逼哈瑪斯
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？