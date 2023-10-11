新竹市長高虹安台北地院出庭否認罪嫌　稱無詐領加班費及私用零用金

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）新竹市長高虹安涉詐領助理費，今（11）日下午出庭強調，他並未要求助理虛報助理酬金及浮報加班費，辦公室零用金也非她所管，並無私用。

高虹安涉嫌詐領46萬30元，與助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文被依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴。

高虹安下午庭訊時否認嫌疑，她表示，起訴書舉列的助理薪資，為助理面試時所提的最低期望薪資，後來有隨需求變動，是立委的裁量權。

虛報助理酬金或加班費一事，高虹安表示從未提出此要求，助理的加班費都是實際勞務所得，加班時數事實上還超過申報時數，甚至超過上限，助理費申報後撥入助理帳戶，並無不實。

然而，台北地方法院日前陸續傳喚助理時，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪求緩刑，僅王郁文一人否認犯罪。

根據中央社，高虹安指出，她在109年2月自科技業轉換跑道，首次擔任立委，對立法院制度陌生，因此聘任民進黨前立委李俊俋特助黃惠玟擔任辦公室主任，黃惠玟基於過往經驗，善意提議沿用過去零用金制度。

高虹安強調，她多次詢問零用金使用的合法性，黃惠玟的回應皆為合法，零用金非她保管及支配使用，用途也並非由她自行決定。

高虹安表示，助理拿到應得薪資後，由黃文惠詢問是否捐出當零用金，與助理對零用金的共識為用在公務上，只要有公務需要，助理皆可支用，不需知會她。

高虹安說，助理若代墊她個人支出費用，她事後也會歸還，相關帳目都有她的還款紀錄，她也反駁，「若零用金是我的金庫，我為何要還錢」。

至於銀行存款逾千萬元，高虹安不否認，也承認永齡基金會支應每月10萬元予歷久公司協助其從事立委職務，但自己也以私人財產支付辦公室費用近80萬元，檢察官並未詢問或算進去。