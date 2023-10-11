玉山論壇台海和平成焦點 莫里森強調預防衝突、克拉芙特力促保台

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）各國政要今（11）日聚台北為第7屆「玉山論壇」揭開帷幕，總統蔡英文指出，台灣與新南向國家各方面的合作交流更勝以往，台灣是面對區域挑戰時的重要解方；前澳洲總理莫里森強調，維持區域現狀應致力預防衝突；前美國駐聯合國大使克拉芙特重申美國對台承諾，並呼籲各國有責給予台灣支持與保證。

總統蔡英文在開幕致詞時表示，今年玉山論壇以「為亞洲發展開啟新藍圖」為主題，就是冀盼在新南向政策至今的成就基礎上，促進更具包容性和韌性的發展願景。她提及台灣與新南向國家的投資貿易往來更勝以往，在金融、醫療、旅遊、教育方面的交流也顯著提升；台灣是區域經濟的繁榮穩定重要力量，是全球供應鏈的關鍵角色，也是面對區域挑戰時的重要解方。

諾魯總統昆洛斯（H. E. Russ Joseph Kun）指出，今日齊聚一堂共同推動永續共榮的亞洲，台灣是推動亞洲發展新藍圖不可或缺的角色，台灣先進的科技能力可以推動創新與經濟成長，並對強化亞洲貿易網路與區域安全做出貢獻。昆洛斯強調，台灣一直是諾魯可靠的合作夥伴，諾魯也會堅定的支持台灣。

前澳洲總理莫里森（Scott Morrison)談及，台灣對於全球的安全和平至關重要，應打造有意義及韌性的區域嚇阻力量，來守護台灣和平與自由，並追求致力於維繫現狀，這便需預防衝突，並確保台灣主權及人民自主治權利，守護自由開放印太區域的和平穩定與繁榮。莫里森提及，台灣過去50年發展與成就，包括民主、繁榮、個人權、經濟自由、政治自由與宗教自由，在國際上也能有所貢獻，足讓台灣人引以為傲。

前美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）表示，擔任駐聯合國大使期間，有幸能提升美台關係的能見度，並致力於阻止聯合國對民主台灣的系統性歧視。她指出，國家完整性是國際秩序的首要原則，然而近年來台灣的完整性持續遭受顯性或隱性威脅，而支持民主、關心國際秩序的國家有責給予台灣支持與保證。她深信，美國對台的防衛有「堅定承諾」，也因拜登政府延續川普政府對台強而有力的承諾而感到自豪。她還強調，西方面臨包括烏克蘭、以色列等挑戰與台灣息息相關，不能掉以輕心。

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司指出，國會外交在日本與台灣之間的關係扮演著極為重要的角色。他提及，近來各國政要訪台不斷，凸顯台灣作為國際熱點的急迫感。關於中國對台的威脅，日本也對此展開準備工作，包括模擬台灣有事，以及由日華懇主辦之日美台國會議員戰略對話。他強調，台海和平與穩定不僅攸關台灣人民的安全，也關乎在台日僑、日本國家安全與國際社會的穩定。古屋圭司表示，擁有自由、民主、法治與基本人權等共同價值觀的國家，必須攜手共同捍衛國際和平以及台灣。