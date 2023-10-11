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中華電信持續推動臺灣5G智慧海港　整合「陸」、「海」、「空」全域無人載具巡檢應用

By 台灣英文新聞
2023/10/11 17:12

中華電信秉持不斷創新的精神，持續耕耘5G智慧海港服務。繼2022年以「5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫」專案成功導入基隆港後，今年再次整合集團資源，聯合中華系統整合股份有限公司、中華資安國際股份有限公司以及亞果遊艇開發股份有限公司，一同響應交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，與臺灣港務公司合作推動「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」。

2023年計畫將以高雄港、安平港及亞果遊艇碼頭為試驗場域，利用無人機、自主移動機器人(AMR)、水面無人載具(無人船)以及IoT感測設備，建構整合陸海空全域無人載具的5G智慧巡檢解決方案。其中在空域部分，利用無人機整合RTK定位及AI辨識技術，自動飛行至指定的位置進行大範圍搜尋，可快速找到目標並投放救生圈；在海域部分，打造水面無人載具提供港灣垃圾及油污清理、即時水深量測等服務，翻轉以往透過人工打撈模式，保障人員安全且增加執行效率，IoT油污監控結合油污感測器，定時回報水中油含量數值，進行監控告警，加強港灣對油污的監控，有效維護港灣生態環境；而在陸域上，自主移動機器人克服室外運輸路面崎嶇不平、爬坡斜道、窄道、邊緣未裝置護欄等環境，執行高標準定位的巡檢作業任務，並即時掌握運輸狀況與環境巡檢影像，加速智慧港灣物流自動化應用。

中華電信於此計畫將同時建置「5G SMART PORT 無人載具智慧應用系統」，透過5G網路傳輸無人載具所蒐集的資料，進行AI智慧分析與監管，全面掌握港灣狀況；為讓更多民眾實際體驗創新技術應用於生活中，將結合VR虛擬情境，讓民眾深入了解港灣的運作並欣賞港灣的美景，提供遊客前所未有的觀光體驗，期望全面帶動親海港灣及相關產業的發展，實現港灣城市的整體繁榮。

中華電信以領先的5G技術，透過5G的高速率、低延遲和大連接等特性，為這些創新應用提供強大的基礎。中華電信將持續與各行業夥伴攜手，推動更多5G應用的實現，為台灣的數位轉型助力。該計畫成功推動服務永續，可望進一步提升台灣港灣的國際競爭力。

更新時間 : 2023-10-11 23:26 GMT+08:00

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