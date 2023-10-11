中華電信持續推動臺灣5G智慧海港　整合「陸」、「海」、「空」全域無人載具巡檢應用

中華電信秉持不斷創新的精神，持續耕耘5G智慧海港服務。 繼2022年以「 5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫」 專案成功導入基隆港後，今年再次整合集團資源， 聯合中華系統整合股份有限公司、 中華資安國際股份有限公司以及亞果遊艇開發股份有限公司， 一同響應交通部「 5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」， 與臺灣港務公司合作推動「5G智慧海港2. 0及創新觀光應用計畫」。

2023年計畫將以高雄港、安平港及亞果遊艇碼頭為試驗場域， 利用無人機、自主移動機器人(AMR)、水面無人載具(無人船) 以及IoT感測設備， 建構整合陸海空全域無人載具的5G智慧巡檢解決方案。 其中在空域部分，利用無人機整合RTK定位及AI辨識技術， 自動飛行至指定的位置進行大範圍搜尋， 可快速找到目標並投放救生圈；在海域部分， 打造水面無人載具提供港灣垃圾及油污清理、即時水深量測等服務， 翻轉以往透過人工打撈模式，保障人員安全且增加執行效率， IoT油污監控結合油污感測器，定時回報水中油含量數值， 進行監控告警，加強港灣對油污的監控，有效維護港灣生態環境； 而在陸域上，自主移動機器人克服室外運輸路面崎嶇不平、 爬坡斜道、窄道、邊緣未裝置護欄等環境， 執行高標準定位的巡檢作業任務， 並即時掌握運輸狀況與環境巡檢影像， 加速智慧港灣物流自動化應用。

中華電信於此計畫將同時建置「5G SMART PORT 無人載具智慧應用系統」， 透過5G網路傳輸無人載具所蒐集的資料， 進行AI智慧分析與監管，全面掌握港灣狀況； 為讓更多民眾實際體驗創新技術應用於生活中， 將結合VR虛擬情境， 讓民眾深入了解港灣的運作並欣賞港灣的美景， 提供遊客前所未有的觀光體驗， 期望全面帶動親海港灣及相關產業的發展， 實現港灣城市的整體繁榮。

中華電信以領先的5G技術，透過5G的高速率、 低延遲和大連接等特性，為這些創新應用提供強大的基礎。 中華電信將持續與各行業夥伴攜手，推動更多5G應用的實現， 為台灣的數位轉型助力。該計畫成功推動服務永續， 可望進一步提升台灣港灣的國際競爭力。