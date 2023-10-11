新北市少年合唱團勇奪臺北國際合唱大賽冠軍　王道之星特別獎

新北市少年合唱團日前參與「臺北國際合唱大賽」， 榮獲少兒組冠軍及王道之星特別獎，今(11)日於市政會議獻獎。 劉和然副市長肯定少年合唱團指導老師及學員的努力， 也鼓勵學生積極探索並培養各項藝文能力、享受藝術之美。

教育局表示， 新北市少年合唱團由來自全市各高國中小學熱愛歌唱的青少年所組成 ，每週日於文聖國小團練，曾多次參加「世界合唱比賽」斬獲金、 銀牌，代表新北市站上國際藝術表演舞臺， 也用美妙歌聲進行城市外交。前兩年歷經疫情影響招生及團練，今(2023)年參與「臺北國際合唱大賽」少兒組比賽， 在指揮楊麗雯老師、王杰老師及伴奏黃韻如老師用心指導下， 不負眾望獲得少兒組冠軍！同時， 榮獲大會評審選出臺灣優異團隊頒發的「王道之星特別獎」！此外， 更獲邀參加國家音樂廳大獎賽，給予團隊師生莫大的激勵！

團員新莊高中2年級楊慕同學表示， 參加少年合唱團讓自己學習到發聲練習的技巧以及各種語言的歌曲。 除了團練課程外，也參與許多演出、增強信心， 更有機會去國外參賽、拓展視野、增廣見聞， 是非常難得的學習經驗。這次獲得大獎真的非常開心！ 希望在未來能繼續精進、有更好的表現！

團員安康高中2年級林詩婷同學表示，因為疫情影響， 許久沒有站上舞台與其他隊伍共同競技！ 這次賽前大家卯足全力練習、反覆修正細節，只為了展現最佳狀態， 透過歌聲呈現長久的努力，獲獎心情真的相當激動!也期許往後能持 續為大家帶來最美好的歌聲。

承辦學校文聖國小校長沈玉芬表示， 少年合唱團讓這群來自不同學校的孩子以樂會友， 有機會參加國際合唱比賽，站上國家音樂廳的殿堂， 除了打開孩子的國際視野，增加不同的學習與啟發， 更重要的是讓孩子從比賽中學習到團隊合作、感恩與分享。 合唱團也預計於2024年再度參加世界合唱比賽， 希望能以孩子的歌聲，讓世界看見台灣！

教育局長張明文表示，藝術興趣、專長可以陪伴孩子一生， 教育局持續辦理多元藝術活動，諸如成立藝術團隊、 辦理假日藝術學校、藝術滿城香、游於藝巡展等， 希望讓孩子們都有學習藝術、展演才華的機會； 未來將持續結合公私資源，深耕藝術教育，培養孩子的藝術才華， 提高藝術涵養。