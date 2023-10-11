智英科技捐新北第12輛復康巴士　董事長一諾千金為侯Sir民間友人

智英科技董事長林宴臨一諾千金， 為鼓勵侯友宜競選市長，允諾一年要捐贈2輛復康巴士， 八年16輛，已捐贈11輛。11日上午他再度捐出第12輛， 由秘書長邱敬斌代表受贈，並代侯友宜轉達感謝。 林宴臨不僅捐贈新北市，更在新北市好日子愛心大平台的媒合下， 於今年6月30日捐贈1輛雙乘座位復康巴士給基隆市， 造福基隆市民。

智英科技位於蘆洲區國道路，以生產電腦網路通訊產品為主， 外銷歐、美國家，近年工廠重心逐漸轉移到大陸， 董事長林宴臨夫婦待員工如家人，許多員工在智英工作認識， 互結連理，成家立業。

林宴臨在106年8月首度以紀念母親「林闕嬌女士」 名義捐贈第1輛復康巴士，由時任副市長的侯友宜代表受贈， 他鼓勵侯參選市長，隨後一路力挺，令侯友宜相當感動。 尤其在今年6月30日，獲知侯友宜要到基隆共同推動「社福三好」 時，更是大方另行捐贈1輛給基隆市。林宴臨說，基隆、 新北一家親，他公司副總就是基隆人，而且兩地復康巴士也能互通， 只要能力所及，會持續關心基隆。 邱敬斌表示，林董事長生性豪邁，是侯Sir的民間友人， 因感動新北市推動行無礙、有愛無礙的政策， 要給身障者或行動不便的長者交通便利， 因此持續以紀念母親和公司名義捐贈復康巴士， 108年甚至加贈一輛3.5噸的愛心運輸車， 給新北市身心障礙者體育運動總會，作為手搖自行車的保母車。

邱敬斌也提到，新北市復康巴士服務從上午6點到晚上11點， 預約則從上午7點到晚上7點，去年因受疫情影響，就醫、 復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次； 今年截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次， 可望再創新高。如有搭乘復康巴士需求者可電話預約， 訂車專線8258-3200，或線上預約。