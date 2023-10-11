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智英科技捐新北第12輛復康巴士　董事長一諾千金為侯Sir民間友人

By 台灣英文新聞
2023/10/11 17:03
新北市政府社會局提供

新北市政府社會局提供

智英科技董事長林宴臨一諾千金，為鼓勵侯友宜競選市長，允諾一年要捐贈2輛復康巴士，八年16輛，已捐贈11輛。11日上午他再度捐出第12輛，由秘書長邱敬斌代表受贈，並代侯友宜轉達感謝。林宴臨不僅捐贈新北市，更在新北市好日子愛心大平台的媒合下，於今年6月30日捐贈1輛雙乘座位復康巴士給基隆市，造福基隆市民。

智英科技位於蘆洲區國道路，以生產電腦網路通訊產品為主，外銷歐、美國家，近年工廠重心逐漸轉移到大陸，董事長林宴臨夫婦待員工如家人，許多員工在智英工作認識，互結連理，成家立業。

林宴臨在106年8月首度以紀念母親「林闕嬌女士」名義捐贈第1輛復康巴士，由時任副市長的侯友宜代表受贈，他鼓勵侯參選市長，隨後一路力挺，令侯友宜相當感動。尤其在今年6月30日，獲知侯友宜要到基隆共同推動「社福三好」時，更是大方另行捐贈1輛給基隆市。林宴臨說，基隆、新北一家親，他公司副總就是基隆人，而且兩地復康巴士也能互通，只要能力所及，會持續關心基隆。 邱敬斌表示，林董事長生性豪邁，是侯Sir的民間友人，因感動新北市推動行無礙、有愛無礙的政策，要給身障者或行動不便的長者交通便利，因此持續以紀念母親和公司名義捐贈復康巴士，108年甚至加贈一輛3.5噸的愛心運輸車，給新北市身心障礙者體育運動總會，作為手搖自行車的保母車。

邱敬斌也提到，新北市復康巴士服務從上午6點到晚上11點，預約則從上午7點到晚上7點，去年因受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次；今年截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次，可望再創新高。如有搭乘復康巴士需求者可電話預約，訂車專線8258-3200，或線上預約。

更新時間 : 2023-10-11 23:26 GMT+08:00

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