Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

2022杭州亞運　臺灣土銀「麟洋配」奪男雙銅牌創新猷

By 台灣英文新聞
2023/10/11 16:56
土地銀行羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪「2022杭州亞運」羽球男雙賽事銅牌。(土銀提供)

土地銀行羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪「2022杭州亞運」羽球男雙賽事銅牌。(土銀提供)

土地銀行羽球隊捷報連連，土銀「麟洋配」王齊麟、李洋於本屆「2022杭州亞運」羽球男雙賽事成功搶下銅牌，有助爭搶奧運參賽權。

另外，土銀「麟洋配」也創下紀錄，王齊麟在本屆亞運奪牌後，締造羽球大滿貫的紀錄，也就是包括奧運、亞運、世界錦標賽、亞洲錦標賽、年終賽及超級1000至100系列賽均有奪牌；而李洋繼上次亞運摘銅後，本次再奪銅，成功創下連兩屆亞運羽球男雙銅牌紀錄，再創新猷。

在本屆「2022杭州亞運」羽球男雙賽事中，土銀「麟洋配」王齊麟、李洋的籤運艱辛，但仍舊打出精彩表現，不僅在32強賽打敗世界第9的馬來西亞組合，在16強碰上世界排名第6的日本組合時因對手棄賽而保送8強。隨後在8強賽中強碰世界排名第1的印尼組合，戰局一度膠著，所幸土銀「麟洋配」以趨前策略成功搶勝、晉升4強。可惜兩人在亞運4強戰前得到流感而抱病上場，以0比2敗給世界第15的南韓組合，無緣晉級金牌戰，最終土銀「麟洋配」在本屆亞運以銅牌收場，為我國羽球代表隊在本屆亞運羽球項目中唯一獎牌。

特別的是，以往亞運不在奧運積分計算週期，但本屆「2022杭州亞運」受疫情影響而延後一年，恰好位於奧運積分計算期間，隨土銀「麟洋配」在本屆亞運羽球賽事拿下銅牌，不僅世界排名積分上升，亦有助爭取「2024巴黎奧運」參賽資格。

目前土銀「麟洋配」世界排名第12名、奧運積分排名第6名，兩人也馬不停蹄地飛往芬蘭參加後續3項超級500以上等級系列賽。自今年以來，土銀「麟洋配」已在五個超級500以上系列賽躋身四強，手感逐步回溫，力求捍衛奧運金牌衛冕寶座。

近年土銀羽球選手表現亮眼，世界排名亦大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手居世界排名前50名內，土銀自今年以來已在超級系列賽事奪下3金、3銀及10銅的豐碩戰果。

同時，土銀羽球隊、網球隊在「2021成都世大運」羽、網球項目獲得3金2銅成績；另在本次「2022杭州亞運」羽球、網球項目拿下2銀1銅，成功拓展臺灣在國際舞臺知名度，球員為國爭光之餘亦樹立個人運動生涯里程碑。

土地銀行自民國65年成立羽球隊、86年成立女子網球隊並致力成為球員最堅實的後盾，除每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，另設有球員職涯制度，提供球員退役前一年輔導訓練，讓退役球員接軌行員業務。

此外，土地銀行持續發揮企業社會責任，以公益教學協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權。在長年耕耘下，土地銀行連14年獲頒教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

更新時間 : 2023-10-11 23:25 GMT+08:00

最受歡迎

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
【全面圍城】以色列擴大封鎖加薩 斷水斷電斷糧進逼哈瑪斯
【全面圍城】以色列擴大封鎖加薩 斷水斷電斷糧進逼哈瑪斯
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？