2022杭州亞運　臺灣土銀「麟洋配」奪男雙銅牌創新猷

土地銀行羽球隊捷報連連，土銀「麟洋配」王齊麟、李洋於本屆「2022杭州亞運」羽球男雙賽事成功搶下銅牌，有助爭搶奧運參賽權。

另外，土銀「麟洋配」也創下紀錄，王齊麟在本屆亞運奪牌後，締造羽球大滿貫的紀錄，也就是包括奧運、亞運、世界錦標賽、亞洲錦標賽、年終賽及超級1000至100系列賽均有奪牌；而李洋繼上次亞運摘銅後，本次再奪銅，成功創下連兩屆亞運羽球男雙銅牌紀錄，再創新猷。

在本屆「2022杭州亞運」羽球男雙賽事中，土銀「麟洋配」王齊麟、李洋的籤運艱辛，但仍舊打出精彩表現，不僅在32強賽打敗世界第9的馬來西亞組合，在16強碰上世界排名第6的日本組合時因對手棄賽而保送8強。隨後在8強賽中強碰世界排名第1的印尼組合，戰局一度膠著，所幸土銀「麟洋配」以趨前策略成功搶勝、晉升4強。可惜兩人在亞運4強戰前得到流感而抱病上場，以0比2敗給世界第15的南韓組合，無緣晉級金牌戰，最終土銀「麟洋配」在本屆亞運以銅牌收場，為我國羽球代表隊在本屆亞運羽球項目中唯一獎牌。

特別的是，以往亞運不在奧運積分計算週期，但本屆「2022杭州亞運」受疫情影響而延後一年，恰好位於奧運積分計算期間，隨土銀「麟洋配」在本屆亞運羽球賽事拿下銅牌，不僅世界排名積分上升，亦有助爭取「2024巴黎奧運」參賽資格。

目前土銀「麟洋配」世界排名第12名、奧運積分排名第6名，兩人也馬不停蹄地飛往芬蘭參加後續3項超級500以上等級系列賽。自今年以來，土銀「麟洋配」已在五個超級500以上系列賽躋身四強，手感逐步回溫，力求捍衛奧運金牌衛冕寶座。

近年土銀羽球選手表現亮眼，世界排名亦大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手居世界排名前50名內，土銀自今年以來已在超級系列賽事奪下3金、3銀及10銅的豐碩戰果。

同時，土銀羽球隊、網球隊在「2021成都世大運」羽、網球項目獲得3金2銅成績；另在本次「2022杭州亞運」羽球、網球項目拿下2銀1銅，成功拓展臺灣在國際舞臺知名度，球員為國爭光之餘亦樹立個人運動生涯里程碑。

土地銀行自民國65年成立羽球隊、86年成立女子網球隊並致力成為球員最堅實的後盾，除每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，另設有球員職涯制度，提供球員退役前一年輔導訓練，讓退役球員接軌行員業務。

此外，土地銀行持續發揮企業社會責任，以公益教學協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權。在長年耕耘下，土地銀行連14年獲頒教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

