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莫德納XBB疫苗即起全民開打 滿6個月以上均可接種

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/11 16:46
COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗即日起開放全民施打，請滿6個月以上民眾儘速前往接種。（圖／疾管署）

COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗即日起開放全民施打，請滿6個月以上民眾儘速前往接種。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）疾管署今（11）日表示，鑒於國際間COVID-19疫情升溫，國內疫情仍持續且有略升趨勢，並以XBB為主流病毒株，為提升國民對抗主流病毒株之免疫保護力，COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗即日起開放全民施打，請滿6個月以上民眾儘速前往接種，儘早獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

疾管署說，近7日(10/3-10/9)每日平均新增39例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(9/26-10/2)之每日平均新增35例略升。近7日(10/3-10/9)平均每日新增3例死亡，較前7日(9/26-10/2)之每日死亡平均數4例略降。近期國內疫情有略升趨勢，此外，疾管署曾淑慧發言人日前表示，研判今年秋冬會再有一波疫情，預估10月中起病例數會再開始上升，到12月底達高峰。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情有略升趨勢，併發症中65歲以上長者占78%，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護。

XBB.1.5疫苗的接種建議，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎說，年齡上以5歲作為區分，滿6個月至5歲幼兒，若未曾接種疫苗應該接種2劑XBB疫苗；若是有接種1新冠疫苗劑的話應再接種1劑；而之前曾接種1至2劑BNT疫苗的幼兒，則應該打XBB以完成3劑；若是已完成基礎劑接種者，則與前一劑間隔3個月可以接種1劑XBB。

滿5歲的兒童、成人，不管是否接種過新冠疫苗，則建議接種1劑XBB疫苗，但與前一劑要間隔3個月。如為確診者，需間隔12週(84天)再施打。

疾管署再次呼籲，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株，包括XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2，以及EG.5.1等皆具免疫保護力，請民眾踴躍接種，減少感染及重症風險。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

莫德納XBB疫苗即起全民開打 滿6個月以上均可接種

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更新時間 : 2023-10-11 23:25 GMT+08:00

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