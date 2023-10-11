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致癌、損害生殖和免疫系統！加州2027年起禁用3號紅色染料等4種食品添加劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/11 16:13
加州州長紐松簽署了具有里程碑意義的法案（AB 418號法案），成為了全美第一個禁止使用4種常見食品添加劑的州。（圖／pixabay）

加州州長紐松簽署了具有里程碑意義的法案（AB 418號法案），成為了全美第一個禁止使用4種常見食品添加劑的州。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）加州州長紐松（Gavin Newsom）於上週六（10/7）簽署了具有里程碑意義的法案，成為了全美第一個禁止使用4種常見食品添加劑的州，包含3號紅色染料、溴酸鉀、溴化植物油和對羥基苯甲酸丙酯。

根據CNN報導，該法案為AB 418號法案，又被稱為《加州食品安全法》，由眾議員Jesse Gabriel和Buffy Wicks於2月份時提出，目的是禁止製造、販售含有3號紅色染料（red dye No. 3）、溴酸鉀（potassium bromate）、溴化植物油（brominated vegetable oil），以及對羥基苯甲酸丙酯（propylparaben）的食品。

溴酸鉀常用於製作烘焙食品，可使麵粉更白，製作的麵包能快速膨脹，更具有彈性和韌性，在焙烤業被認為是最好的麵粉改良劑之一。但事實上溴酸鉀會造成腎臟腫瘤、腹膜間及甲狀腺小囊腫瘤等，世界衛生組織(WHO)於1992年的審查報告認為，溴酸鉀是一種可能造成人類致癌的物質。

溴化植物油則可以用作乳化劑和穩定劑，讓油和水能夠較為密合，常用於調味汽水。據聯合國糧農組織及世界衛生組織聯合食品添加物專家委員會在1970年的評估報告，短期毒性試驗結果顯示，高劑量溴化植物油可能導致動物體心肌損害。國外曾有醫學案例報告，過量食用會出現神經毒性，溴中毒，產生頭痛，疲倦，運動失調，記憶力衰退，最後是無法行走。

對羥基苯甲酸丙酯為一種常添加於化妝品中的防腐劑，可能帶來生殖、神經及免疫系統方面的副作用。3號紅色染料則是一種用途相當廣泛的食用色素，被添加在近3000種產品中，包含彩虹糖（Skittles）、Nerds 和Trolli 軟糖等糖果、高蛋白飲品、即時脫水飯、馬鈴薯產品和盒裝蛋糕粉等。

紐松表示，儘管這4種食品添加劑在美國為合法可添加於食品中，但已經被許多國家禁用，特別是歐洲地區。

紐松繼續說，由於近年來有多項研究證實，上述添加劑會增加民眾罹癌機率、改變兒童行為、傷害生殖與免疫系統等，因此應該要逐步淘汰，希望加州能追隨歐盟制定更嚴格的食品法規。

為了給廠商充分的時間修改配方，該法案將會從2027年起生效，屆時廠商若違規將面臨最高1萬元罰款。
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更新時間 : 2023-10-11 23:25 GMT+08:00

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