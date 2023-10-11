被控洩露國家機密一關3年 澳洲華裔記者成蕾終獲釋

（台灣英文新聞 / 知微綜合報導）隨著澳中關係回溫，在澳洲政府積極奔走下，被中國冠上國安罪名，一關便是三年的澳洲籍華裔記者成蕾，終於獲釋，11 日回到澳洲家中，重拾天倫之樂。

綜合路透社、BBC 報導，今年 48 歲的成蕾，本是中國英文媒體頻道環球新聞網（CGTN）記者，2020 年 8 月 13 日被逮補，理由是「非法向海外提供國家機密」。確切的罪名從未公開，她也從未獲判決，卻一關就是三載。

這些年來澳中不睦，中國屢屢禁止澳洲商品進口，直到近來兩國關係才有所緩和。澳洲外交部長艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，政府爭取成蕾獲釋不遺餘力，中國已走完此案的所有司法程序。

今年 8 月，成蕾透過一紙給 2,500 萬人民的公開信，首度對外發聲。成蕾表示，她十分想念兩個孩子，分別是 11歲、14 歲。「在我的牢房，陽光可從窗戶透進來，但我一年只能在那塊有光的地方待上 10 小時。」「三年來，我沒看過一棵樹。真懷念每一次林中散步、河流、湖泊、海灘游泳、野餐，還有那迷人的日落。我會默默念著每個開車到過的地方。」

艾巴尼斯表示，澳洲會極力爭取讓另一名澳籍華裔作家楊恆均重獲自由。58 歲的楊恆均 2019 年 1 月在廣州被帶走，疑涉間諜罪，迄未獲釋，下一次審判定於 10 月。他有「民主小販」之稱，在部落格評析中國時事與國際關係。今年 8 月，他向探視他的澳洲外交人員透露，腎臟有恙，怕會死在獄中。



成蕾舊照（圖／路透社 Nicholas Coyle）