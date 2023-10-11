【台北場完售】台灣雲門舞集50週年新作《波》　AI生成影像即時互動

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門舞集成立50週年，藝術總監及編舞家鄭宗龍邀請日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito MANABE）合作，於秋季推出新作《波》。

創作《波》的過程充滿了各種實驗，鄭宗龍形容就像是將身體通上電流一樣。「通常人體在接觸電流時，肌肉會瞬間緊縮並反彈。在這次的創作過程中，有許多類似的電流，甚至是亂流在我和舞者之間。」

真鍋大度數度來台，《波》是他少數製作超過十位舞者的作品，團隊使用肌電感應器和攝影機等工具檢測舞者的身體數據，拆解舞者大腦和肢體之間的訊號，然後透過人工智慧生成影像和動作，並應用在音樂創作。

《波》不再把故事情節放在焦點位置，透過人體與AI的雙向邏輯，擷取雙方動作的動機，讓AI與人類相互學習，激盪出全新肢體語彙。

AI而成為了舞台上不可或缺的一部分，和音樂、影像對話，《波》延續《毛月亮》再度將LED螢幕搬上舞台。LED在《波》裡變成虛擬實驗室，延伸舞台的無限空間，和舞蹈動作產生融合又對立的存在。

鄭宗龍說，「LED螢幕就像是我們的畫布，而數據則是我們的顏料。舞者的動作、肢體數據、影像、聲音訊號都被轉化成一道道波，相連台上台下，串起不同空間。」

團隊將戲劇院大廳區域打造「5G即時互動體驗」，觀賞《波》的觀眾可於演出前後親身體驗AI生成影像的過程，台北場的票券已完售，僅剩$4000貴賓保留席次。

《波》三館巡演資訊

國家戲劇院

2023/10/12 (週四) 19:45 （大廳體驗活動時間：18:50－21:30，僅限觀賞演出觀眾體驗）

2023/10/13 (週五) 19:45 （大廳體驗活動時間：18:50－21:30，僅限觀賞演出觀眾體驗）

2023/10/14 (週六) 14:45 （大廳體驗活動時間：13:50－16:30，僅限觀賞演出觀眾體驗）

2023/10/15 (週日) 14:45 （大廳體驗活動時間：13:50－16:30，僅限觀賞演出觀眾體驗）

售票頁面

臺中國家歌劇院

2023/10/28 (週六) 14:30

2023/10/29 (週日) 14:30

售票頁面

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

2023/11/04 (週六) 14:30

2023/11/05 (週日) 14:30

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