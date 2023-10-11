【抵死不從】今日沒興致 母蛙裝死避公蛙求歡

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）動物會裝死不稀奇，但用假死避求歡，還真是無奈地令人莞爾。研究發現，母的林蛙（European common frog）為了避開公蛙的交配騷擾，有的會掙扎喊叫，有的甚至不惜裝死。

衛報報導，柏林自然史博物館（Natural History Museum of Berlin）館員、研究第一作者 Carolin Dittrich 指出，不同於先前的認知，雌蛙遇上了精蟲上腦的雄蛙，並非只能順從地讓對方予取予求，而是會採取三種方式拒絕交配。

研究人員將一公二母置於一個盒子中，母蛙身形一大一小。透過影片，紀錄每個盒子裡的林蛙交媾情況。結果發現，54 隻被公蛙抓住「霸王硬上弓」的母蛙當中，有83%試圖扭轉身體；48% 除了扭身體，還會發出「放開我」的不滿叫聲。

最特別的是，其中 33% 的母蛙會出現手腳僵直的擬死狀態，同樣伴隨著扭轉身體與厭惡的叫聲。體型較小的母蛙，顯然傾向三種技能並用。這招還真奏效了。根據研究，至少有 25 隻藉由扮死讓對方知難而退，逃過一劫。

此外，裝死最常出現在較小隻、較年輕的母蛙身上，推測可能是繁衍經驗不足，交配成了一種壓力，故而產生抗拒反應。

不過，研究人員坦言，這些看似排斥求歡的行為，可能有別種意圖，如扭動身體可能是要測試公蛙的體能與耐力。研究的規模也有其侷限，如「一公二母」其實不太符合真實自然環境的狀況，也需要更多案例，才能探討小型母蛙是否更能成功「避寵」。

研究發表於《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊。