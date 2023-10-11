〈財經主筆室〉台灣飯店房價太高遭批 網酸: 「窮人出國玩、有錢人國旅」?

中秋節連假國旅訂房率不到5成創新低，很多網友批國旅住宿價格太高是主因，甚至酸稱「窮人出國玩、有錢人國旅」！許多旅宿業者則頻頻跳出來喊冤，認為國旅房價太高是遭抹黑，業者與民眾間彼此的舌戰成為近期熱門新聞，不管誰對誰錯，訂房率偏低就是民眾給業者的教訓，或許「台灣的飯店業自己也該反省。
中秋連假國旅訂房狀況低迷，業者寄望雙十假期旅客回籠。根據交通部觀光署統計，國慶連假訂房率明顯有回溫，首3日平均達55.96%，比去(2022)年國慶連假同期成長6.5%，且有18個縣市前3天的訂房率都超過5成，訂房率的確有些回升。
根據觀光署的統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中以剛過完的中秋連假訂房率最差，比例創下今年新低。
雖然雙十假期訂房率有回升，但以今年各個連假訂房率來看，雙十連假訂房率仍較元旦、清明及端午假期來得低，國旅訂房率會低，很多民眾都認為原因很簡單，在台灣住飯店、住民宿這麼貴，有那個錢，乾脆買機票出國玩，還可以玩得更過癮一點。
交通部觀光局最新統計，2023年上半年旅館平均房價，從疫情前平均3,698元漲到4,618元，增加920元、增幅近25%；再看其他旅宿業平均房價，一般旅館從2019年的2,156元漲到2,647元，增加492元，漲幅近23%；民宿業從2019年的2,288元漲到2,536元，增加248元、漲幅近11%。
台灣住宿費用是不是真的變貴了？由以上統計數字來看，平均房價的確上漲了，也就是房價真的變貴了，只是，房價上漲是否合理？民眾批評國旅房價太高對不對？顯然，這又是另外一個問題，但由住房率下降的結果來看，顯然民眾是用數字來表達對不合理房價的不滿！
不僅國人對國旅房價過高有不滿，以國外觀光客來台情況來看，疫後國境開放近一年，今年截至八月，台日觀光逆差已逾五倍，儘管外界認為主因是日本旅客不出國，加上日幣貶值。但專家指出，相較於日本旅客來台恢復到疫情前的五成，日本旅客到韓國、東南亞恢復疫情前水準卻已經超過八成，所謂日本人不出國並非來台旅遊減少的主因。
有專家就示警，國內旅宿業者應深層探討日本旅客不來的原因，否則即便再過一年也恢復不到疫前水準。業者總結日本人來台變少的三大原因，包括機票變貴、 缺少誘因、旅遊成本等因素。其中，所謂旅遊成本提高，簡單來說就是台灣房價明顯偏高。
對於旅宿房價上漲，業者喊冤表示與營運成本提高有關，土地取得成本增加、基本工資逐年調升、電價也上漲，都是造成房價上漲的原因。有民眾就指出，所謂土地成本取得增加，目前至年底有多少家旅館是新建的？旅宿業如果經營困難，單就民宿業者家數來看，2021年底全台共有10,372家民宿業者，房間總數為44,390間，到了2023年7月底，民宿業者不減反增，家數增加到11,191家，房間總數為47,891間，民宿業者越來越多，看不出來是經營困難的行業呀？
根據中國官方最新公布，中國的中秋和「十一」連假前7天國內出遊人數達7.54億人次，年增78.9%；國內旅遊收入人民幣6,680.9億元（約合新台幣3.07兆元），年增132.6%，雖然第8天數據未公布，但總收入已超越2019年創下的6,497.1億元，再度創下歷史最高紀錄。
最近外電新聞就報導，隨著假日旅行一度回到疫情前的水平，最近一直呈現疲軟的中國經濟，暫時獲得了提振，讓中國官方也得以暫時鬆一口氣。由此可見，旅遊收入對國家經濟表現相當重要。
台灣目前科技產業對經濟貢獻最大，但旅遊觀光收入對台灣經濟的重要性，似乎也不容忽視，畢竟觀光旅遊等服務業這些領域，工作總人數占台灣勞工人口比例很高，如何有效發展觀光旅遊業，讓觀光旅遊服務業蓬勃發展，就是保障這些人的工作權，或許政府也該積極介入了解問題所在，不要讓房價過高問題阻礙了台灣觀光業的發展。