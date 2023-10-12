〈時評〉值得台灣人學習的以色列精神

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，於「贖罪日戰爭」 爆發五十週年的次日（七日），對以色列發動海陸空全面出擊的「 阿克薩風暴行動」(亦稱「阿克薩洪流」行動) ；數千枚火箭、以滑翔翼從天而降的哈瑪斯戰士， 讓猶太人「妥拉節」(亦稱西赫托拉節) 的歡慶氣氛蒙上一層死亡陰影。

戰事已血腥展開，才看到和平曙光的以沙關係，後續會如何發展？ 以色列與阿拉伯世界的仇恨，如何才能全面化解、和平相處？ 在在牽動世人的敏感神經。

要說的是：九五0萬以色列人跟四九二萬巴勒斯坦人， 同樣有在這個世界生存的權利！對雙方而言，兩者解決紛爭之道， 靠相互容忍體諒應該比靠暴力更可長可久；誰開第一槍， 挑起大規模的武力衝突，誰就在正當性上輸了第一回合。 去年的俄侵烏之戰如此，今天的巴勒斯坦哈瑪斯襲擊以色列如此！

活在敵意環繞下的以色列，跟活在中國霸凌威脅下的台灣， 處境雖非一模一樣，卻也有類似的小國寡民困境。 以色列的生存之道，自有可當台灣借鏡之處──諸如：

建國之後，以色列男女皆兵、研發自製精密武器更不遺餘力！ 以色列前總理班奈特，在國土遭攻擊的第一時間， 即挺身而出加入前線士兵行列！ 旅居紐約四年的卅一歲男子阿夫拉哈米，馬上擺下進行中的工作、 打包行李、買好單程機票，告別妻子及七個月大女兒， 返國共赴國難！以色列駐希臘大使館， 更包下廿架雅典直飛特拉維夫班機， 預計載送約五千名後備役人員返以參戰！

相形之下，兩任台灣總統的馬英九， 大敵當前下仍將義務役期由一年削減至四個月、卸任後還散播「 首戰即終戰」的風涼話！中國國民黨在野時， 昔有在國會留下阻擋軍購69次的記錄， 今則對自造潛艦極盡掣肘之能事！台灣有個風吹草動（ 如中華民國代表被聯合國逐出，統治者蔣介石、蔣經國去世， 一九九六年中國發射導彈恐嚇台灣等），都會出現明顯的移民潮！ 凡此，在在與以色列人形成強烈之對比！

不客氣講，在面對中國武力挑釁的今天， 台灣人想繼續享有自由民主的生活，除了要用選票向散播不軍、 不武、不上戰場的投降主義政黨／政客說不，更要學以色列人， 建構全民與國家共存亡的精神文化！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）