喝無糖咖啡有助減重！研究：增加一茶匙的糖 體重平均增加0.09公斤

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）坊間盛傳喝咖啡可以瘦身，是真的嗎？根據一篇於10月1日發表在《美國臨床營養學雜誌》的最新研究證實，每天多喝一杯不加糖的咖啡可以降低4年內體重增加的風險。

麻薩諸塞州波士頓的哈佛大學陳曾熙公共衛生學院之研究團隊蒐集了3項前瞻性隊列研究的數據，受測者總計超過10萬人，分別為護理師健康研究（48,891 名）、護理師健康研究第二波（83,464 名）和健康專業人員隨訪研究（22,863 名）。

研究重點為飲用咖啡的習慣與4年體重變化之間的關係。而受測者透過問卷回答平常的飲食習慣，研究人員則是透過回答觀察他們的飲用咖啡的習慣，包含是否為低因咖啡，是否另外加糖、奶精、奶油等。

研究結果發現，每天多喝一杯不加糖的咖啡可以在4年內減少 0.12 公斤。然而，每天增加一茶匙糖攝取量的受測者在同一時期體重增加了 0.09 公斤或 0.20 磅；其中咖啡和糖攝取量與體重變化之間的關聯性在年輕受測者和體重超重或肥胖的人中最為顯著。

對此，營養師Palinski-Wade解釋，飲用溫熱、低熱量或無熱量的飲料有助於改善體重，原因在於液體可以幫助佔據胃部的空間，進而產生增加飽足感，並減少熱量攝取。但加糖會抵消咖啡改善體重的功效，因為糖是額外的卡路里來源，且不會帶來飽足感。

值得注意的是，添加奶精或奶油乍聽之下並不健康，但也有助於改善體重，因為其也能增加飽足感，進而避免進食量過多。此外，一般人在咖啡中添加牛奶或奶精的份量也不會比糖的份量多。

Palinski-Wade補充，喜歡喝含糖咖啡的人可能也代表著其的飲食習慣較嗜甜，一天中的飲食中可能常攝取高糖的食物和飲料，這也會影響其健康和體重。

另一名營養師Kim Kulp說，一茶匙糖含有 16 卡路里的熱量，卻僅有 4 克碳水化合物，一般來說體重增加不僅是一種食物所造成，我們應該去探索是否那些愛喝含糖咖啡的人，在其他飲食方面也攝取更高量的糖份，或者是其他生活習慣所致。