以巴衝突台灣留學生暫無返國需求 外交部駁協助不力：不顧自身安危全力協助

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）以巴衝突局面火爆，國人在相關區域的安全備受關注。教育部10日表示，於以色列就讀的台灣留學生，尚無人提出返國需求；外交部澄清駐以色列代表處協助不力一說，強調外館人員事發後即不顧自身安危，全力協助在以色列旅遊的國人，並對污衊駐外人員等與事實不符的說法表示痛心與高度遺憾。

以色列占領區的巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）7日向以國發起閃電攻擊後，以色列動員36萬後備軍人投入戰場，並封鎖加薩走廊，雙方軍民死亡人數至少破3600名。

教育部日前統計，112學年在以色列就讀的台灣學生約22人，主要就讀於希伯來大學、海法大學、理工大學等校，經洽駐以色列代表處得知目前留學生均安，將與學生保持聯繫，確認學生有無其他需求或幫助。目前在以國的學生以交換生、學位生為主，目前尚無留學生提出返國需求，駐以色列代表處及教育部密切關注以色列局勢發展及該國國際機場班機狀況，提供留學生必要協助。

日前有在當地的台灣人發文指控，想離開以色列但無法取得機票，向駐台拉維夫台北經濟文化辦事處求助，駐處僅表示自行聯繫航空公司、購票，自行承擔費用的說法。

外交部10日澄清，哈瑪斯恐怖組織7日清晨對以色列發動奇襲後，外交部及人力有限的我國駐以色列代表處即全力協助當地國人，駐處同仁更在陣陣空襲警報聲中以及人身安全遭受威脅情況下，一邊避難、一邊與需要協助國人積極協聯繫並提供協助，包括、協助旅遊團體洽查離境機位或建議經由陸路離境、提供致電者相關協助、於臉書公告國人可主動聯繫通報等。

外交部說明，駐處曾接獲一位陳先生來電，表示他及友人在機場，欲改班機提前返台，請駐處幫忙更改班機購票，同時也詢問土航入境土耳其相關問題。同仁就土航入境土國相關問題均提供訊息，但改票需個人信用卡等隱密資料，需本人上網辦理；駐處同仁並詢問是否有其他需協助事項，陳姓國人表示暫時沒有其他事項。

至於其他詳細協助，外交部進一步指出， 我國巨匠、永信旅行社3個旅行團共74人正在當地旅遊，經外交部、觀光署及駐處密切聯繫並提供協助，其中巨匠旅行社一團28人已於10月9日午間經由陸路入境約旦，預計11日自安曼搭機經杜拜及香港返台； 巨匠旅行社二團另外28人預計將在11日自台拉維夫搭機經杜拜及香港轉機返台； 永信旅行社18人，其中1人已先於9日經陸路進入約旦，其餘17人已於10日經由陸路入境約旦，脫離戰火威脅。

外交部表示，駐處曾接獲數十通在以色列自由行國人電話，欲瞭解當前情勢及離境班機路線、境管措施及簽證規定等資訊，駐處即經多方查證並提供相關資訊，並建議儘快以空、陸路方式離境，另叮囑國人於等待離境期間，隨時注意自身安全，避免不必要的室外活動，並安撫國人情緒，關切生活物資需求情形，並協助在以色列自由行旅客暫居巴勒斯坦地區的僑胞家中。

外交部也說明，駐處於事件爆發後，立即於臉書公告請在以色列商旅及觀光國人主動與駐處聯繫，於接獲通報後，即造冊備用。

外交部強調，近年以來，國內媒體多次報導駐外館處對於國人在海外遇到急難事件未予協助，但經過查證後事實證明，對於國人受困海外，不論是遭遇天災、戰亂、重病、意外或是受到詐騙，駐外同仁一定積極全力協助，沒有任何例外。對於一再污衊外交部駐外同仁的說法，外交部會持續全力捍衛同仁的聲譽。

外交部也呼籲，駐以色列代表處同仁在戰火威脅下，仍以當地國人為念，積極全力協助國人返國，外交部對於某些錯誤不實說法，打擊駐外同仁士氣，深表遺憾。