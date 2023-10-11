將太平洋軍演機密售予中國 美國海軍士官認罪恐關20年

（台灣英文新聞 / 知微綜合報導）根據美國司法部，一名美國海軍士官涉賣國，將軍情洩與中國，10 日對相關罪行坦承不諱，面臨最高 20 年刑期。

司法部新聞稿指出，26 歲的士官趙文恆（音譯 Wenheng Zhao）來自加州，目前在洛杉磯文杜拉郡（Ventura County）海軍基地服役。他於 2021 年 8 月至 2023 年 5 月期間，向一名中國情報人員販售軍事演習、海軍設施相關機密，收賄 14 次，共計圖利 14,866 美元（新台幣 476,474 元）。

趙文恆出售的軍情包括美國太平洋軍演計畫、行動指令、位在沖繩的「對地／對空任務導向雷達」（Ground/Air Task Oriented Radar）系統的電路圖與藍圖。他坦承採取加密通訊方式傳輸情報，並湮滅跡證，隱瞞與中國情治人員的關係。

美國助理司法部長歐森（Matthew G. Olsen）表示，中共持續滲透美軍，向有權閱覽機敏資訊的人員誘之以利。美方呼籲大眾向FBI等機構通報身邊的共諜疑犯，協助保護國家安全。

趙文恆今年 8 月 3 日被逮，法庭將於 2024 年 1 月 8 日宣判。他最高可恐被判20年有期徒刑，包括共謀罪 5 年、受賄罪 15 年。