Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

將太平洋軍演機密售予中國 美國海軍士官認罪恐關20年

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/11 11:32
美國雷根號航空母艦（圖／臉書USS Ronald Reagan）

美國雷根號航空母艦（圖／臉書USS Ronald Reagan）

（台灣英文新聞 / 知微綜合報導）根據美國司法部，一名美國海軍士官涉賣國，將軍情洩與中國，10 日對相關罪行坦承不諱，面臨最高 20 年刑期。

司法部新聞稿指出，26 歲的士官趙文恆（音譯 Wenheng Zhao）來自加州，目前在洛杉磯文杜拉郡（Ventura County）海軍基地服役。他於 2021 年 8 月至 2023 年 5 月期間，向一名中國情報人員販售軍事演習、海軍設施相關機密，收賄 14 次，共計圖利 14,866 美元（新台幣 476,474 元）。

趙文恆出售的軍情包括美國太平洋軍演計畫、行動指令、位在沖繩的「對地／對空任務導向雷達」（Ground/Air Task Oriented Radar）系統的電路圖與藍圖。他坦承採取加密通訊方式傳輸情報，並湮滅跡證，隱瞞與中國情治人員的關係。

美國助理司法部長歐森（Matthew G. Olsen）表示，中共持續滲透美軍，向有權閱覽機敏資訊的人員誘之以利。美方呼籲大眾向FBI等機構通報身邊的共諜疑犯，協助保護國家安全。

趙文恆今年 8 月 3 日被逮，法庭將於 2024 年 1 月 8 日宣判。他最高可恐被判20年有期徒刑，包括共謀罪 5 年、受賄罪 15 年。
中國
中共
美軍
美國
海軍
士官
收賄
軍情
情報
情資
機敏
共諜
機密
演習
軍演
太平洋
沖繩

相關新聞

美國參院領袖訪問中國後　宣布因「外部事件」取消訪日本行程
美國參院領袖訪問中國後　宣布因「外部事件」取消訪日本行程
2023/10/10 21:16
睽違七年　美日韓進行聯合海上軍演　雷根號將停留釜山港
睽違七年　美日韓進行聯合海上軍演　雷根號將停留釜山港
2023/10/10 15:59
研究兩性薪資差距有功 美國學者獲2023諾貝爾經濟學獎
研究兩性薪資差距有功 美國學者獲2023諾貝爾經濟學獎
2023/10/09 19:51
以色列威脅要讓巴勒斯坦變廢墟　盟友美國派福特號航空母艦打擊群赴地中海
以色列威脅要讓巴勒斯坦變廢墟　盟友美國派福特號航空母艦打擊群赴地中海
2023/10/09 11:35
美國內華達發現全球最大鋰礦 開採釀環境、文化衝突隱憂
美國內華達發現全球最大鋰礦 開採釀環境、文化衝突隱憂
2023/10/08 20:48

更新時間 : 2023-10-11 15:27 GMT+08:00

最受歡迎

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 12道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
天公作美！台灣國慶煙火台中16處觀賞佳　氣象署：選「非下風處」
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
【以巴衝突】哈瑪斯高層：目標已達成、對與以色列談停戰持開放態度
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
颱風「小犬」在全台灣釀3601件災情、1死356傷　蘭嶼受重創專案支援
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
【全面圍城】以色列擴大封鎖加薩 斷水斷電斷糧進逼哈瑪斯
【全面圍城】以色列擴大封鎖加薩 斷水斷電斷糧進逼哈瑪斯
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示