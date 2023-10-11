開啟台灣新世代與有機茶對話　105位有機「潮農」齊聚南投世界茶業博覽會

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023南投 世界茶業博覽會—有機茶主題館」自10月7日至15日舉辦 ，今年，主題館集結了105位有機「潮農」奉上自家好茶， 更以十種飲哲學的「潮學」為主題，打造多面向體驗的沉浸式潮茶場 域，農業部農糧署期望向新世代提出有機茶文化與環境價值的時尚提案， 締造台灣有機茶產業發展與文化薈萃的交融平台。

農業部農糧署蘇茂祥副署長表示，因有機茶農的請命， 茶農反映在同個場域上和慣行茶相比較價格，往往讓消費者卻步， 為了幫助有機茶農，一個專屬有機茶主題館的想法就油然而生了， 而主題館今年已歷第四屆，面積比去年擴大1.5倍。

展館除了幫助有機茶農拓展銷售外，也增加五個主題的沙龍論壇—「 微生物美學、土壤美學、水源美學、氣候美學、動物美學」，邀請專 家學者將有機茶對環境的貢獻與民眾深度對話。尤其，靠天吃飯的農 業受天氣影響甚鉅，近幾年氣溫上升、降雨型態改變， 以及極端氣候事件不斷增加。為此農業部宣示，2040年將率先完 成淨零排放目標，透過「減碳」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」 ，增加臺灣的農業韌性。在增匯部分，土壤是繼森林後， 一個重要碳匯來源，有機農業更能維繫土壤的健康， 將碳以有機質的型態貯存在土壤內， 值此之際更顯有機農業對人類的重要性， 亦展現臺灣有機茶的永續價值。

照片由財團法人慈心有機農業發展基金會提供

慈心基金會執行長蘇慕容長年觀察有機茶產業，他表示，近6年來， 臺灣有機茶種植面積從386公頃發展到逾523公頃， 投入的農友從約269位增加至322位， 呈現出台灣有機茶產業朝正向的發展。 目前有許多年輕茶農投身有機茶業領域，提升製茶品質， 也發揮創意行銷，讓臺灣有機茶未來有無限寬廣的機會。但台灣有機茶目前多以國內功夫茶飲市場的銷售居多， 而年輕人在茶飲的消費型態則多常選擇方便性及多元調味的手搖飲、 瓶裝茶等。面對世代飲茶習慣的改變， 有機茶的交談語言也需要重新打造，以超越新舊時代的界線。

蘇慕容指出，在這個 想法下，去年特別邀請在設計界擁有多年經驗的伊德設計， 為有機茶主題館的形象操刀。伊德總監涂以仁將主題館正式命名「有 機’島茶」，從每年的設館活動，正式走向品牌化的形塑。 同時提出了有機茶的「十大飲哲學」—生態學、剛柔學、生活學、 植學、簡單學、時尚學、混學、慢學、潮學、禪學。

受託承辦的財團法人慈心有機農業發展基金會補充，主題館成立以來，致力於台灣有機茶共同品牌化的形塑，每年在此匯集了台灣三分之一以上的有機好茶，四年來獲致逾196,000人次的參訪。2022年，有機茶主題館正式命名「有機’島茶」，構建有機茶品牌的在地文化意涵，並提出有機茶的十種「飲哲學」。

涂以仁總監以「潮學」的飲哲學為主題，用兩個型態表現有機茶的潮 流之感。其一以當代的流行文化元素—潮流玩具、新世代露營風、 黑膠唱片，營造主題館的氣氛，吸引年輕世代。 另外一個有機茶的潮，則以五大環境美學「 微生物、土壤、水源、氣候、動物」的面向，展現有機茶對環境的當代價值， 期盼年輕世代在品味有機茶的茶香風韻時， 也能認知到台灣有機茶園為土地所蘊含的山林水源與多元物種的珍貴 價值。今年「有機’島 茶」主題館匯聚了105位「潮農」、 相當於台灣三分之一的有機農友，輪番奉上自家自信好茶， 讓大眾盡情品茗百態茶韻，感受島茶氣息與風土人情。

今年展館的創新亮點，以「潮學」的時尚飲哲學為主題，邀請業界潮 流職人與民眾分享屬於內行人的有機茶潮流玩法，透過不同的混合視 角與沈浸式體驗，展現有機茶飲的新樣貌，接引年輕世代的愛好。 特別邀請研妍堂芳療香氛主理人周懿君， 調和出紅茶及烏龍茶的香氣，用嗅覺創造記憶的載體。另外， 邀請綠色餐飲指南中區總召集人/尋味獵人陳瓊惠，示範「茶香檳」 的新體驗，將台灣風土茶滋味的個性與特色返樸歸真， 以發酵方式開展有機茶的另一種面貌。全植物飲食作家楊開瑞則以「 潮茶新型態」主題，展演有機茶鏈結純植物料理的精緻饗宴。

△菜市場餐廳主理人何俊昕主創環境限定料理—巧克力蛋糕(土壤)、琥珀糖(礦物)。(照片由財團法人慈心有機農業發展基金會提供)

今年「有機’島茶」主題館特別在茶業博覽會滿13週年之際， 舉辦「潮13」千人有機封茶會，邀請專業的封茶師—— 中華茶學研究協會喜堂亮老師指導封茶儀式， 將良美豐收化為祝福封藏於甕，並祝願美麗的未來。慈心有機農業發展基金會誠摯的邀請各界茶友報名，10/14封茶會報名網址：https://bit.ly/2023- TEA-EXPO-1000

2023「有機’島茶」主題館快訊： https://toaf.org.tw/organic/ teaexpo/2023-tea-news