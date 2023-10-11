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新北增5例本土登革熱 累計39例 泰山區義學坑步道列高風險警示區

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/11 10:25
市府於義學坑步道插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。（圖／新北市政府衛生局）

市府於義學坑步道插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。（圖／新北市政府衛生局）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內登革熱疫情持續往北蔓延，新北市新增5例本土病例，其中有2例沒有沒有中南部旅遊史，另根據疫調，衛生局增列泰山區義學坑步道為高風險警示區，籲請民眾登山時落實防蚊措施。

新北市衛生局昨（10）日表示，這5例本土登革熱病例，皆為男性，年齡介於27歲至67歲間。分別居住於林口區、新店區、汐止區、中和區及泰山區，發病日介於9月23日至10月6日，目前皆已康復。

其中新店區、汐止區及中和區等3例皆有臺南旅遊史；林口區個案潛伏期曾於八里區長道坑筍園活動；泰山區個案無中南部活動史，平日至泰山區義學坑步道運動。為防範登革熱疫情，新北衛生局已於義學坑步道沿線插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。

衛生局表示，新北截至10月9日累計39例本土登革熱，為防範登革熱疫情，市府已將八里長道坑及五股區德音、福德區域筍園列為登革熱防疫管制區，限制一般民眾進入。

此外，繼瓊仔湖土地公廟、崎頭古道，山頂公園等地，再新增泰山區義學坑步道沿線為高風險警示區，除了於警示區域插立警示牌，提醒民眾進入區域時務必落實防蚊措施。市府亦加強該區域內孳生源巡檢及化學防治，以降低蚊子密度，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局提醒，近期北部降雨機會增加，請民眾務必加強清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱。同時，出門在外並做好個人防護措施，才能有效防止感染登革熱。
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更新時間 : 2023-10-11 15:27 GMT+08:00

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