【更新】立委任內涉嫌詐領助理費　台北地院11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭

更新時間: 2023-10-11 14:44

首次發稿: 2023-10-11 10:36

立委任內涉嫌詐領助理費 台北地院定11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民眾黨籍新竹市長高虹安，於立法委員任內涉浮報助理加班費與酬金，詐領46萬又30元，被依貪污罪之利用職務機會詐領財物罪嫌起訴；台北地方法院定今天（11日）下午2時30分將首度傳喚高虹安出庭。

台北地方法院審理高虹安涉嫌詐領助理費案，日前已陸續傳喚高女前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等4人出庭，前3人認罪求緩刑，王女則否認犯罪。

根據電子媒體11日下午最新直播報導，高虹安本人兩點左右已經抵達了台北地方法院。

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安等5名被告。

中央社10月8日報導，北院於9月25日首度開庭，傳喚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷出庭，3人在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。黃惠玟強調自己只是員工，沒有決定權，「都是由高虹安決定」。

王郁文於10月2日庭訊時否認犯罪，強調她每個月都有實際工作及加班，並無虛灌酬金或不實請領加班費，確有捐出部分酬金或加班費做辦公室零用金，但由她自己決定如何運用，高虹安無法決定用途。

立委任內涉嫌詐領助理費 台北地院定11日下午首度傳喚新竹市長高虹安出庭